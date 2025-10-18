El superalimento para añadir al café y tomar a primera hora que ayuda a desinflamar, sacia y combate el envejecimiento Es un ingrediente tan beneficioso que lleva siglos empleándose en la medicina tradicional y puede incluirse en una amplia variedad de recetas

Los buenos hábitos se mantienen desde primera hora del día, ya que según cómo empiece tu jornada será más o menos fácil que puedas mantener unas pautas saludables o que pases el día comiendo peor de la cuenta. Empezar con un buen desayuno te ayudará a que tu hambre esté bajo control desde bien temprano y te mantendrá saciado para que no llegues con el apetito desbocado a la siguiente comida o estés picando entre horas cada dos por tres.

Pero además de lo que comes en el desayuno, también es muy importante lo que bebes. Aparte de beber agua nada más despertarte para rehidratar el cuerpo tras las horas de descanso, tomar un café no solo puede espabilarte, también te ayudará a cuidar tu salud si lo haces con los ingredientes adecuados.

En concreto, hay un superalimento que puede ayudarte a mantener a raya la inflamación y saciedad desde primera hora. Por 'superalimento' entendemos aquellos ingredientes naturales que, si bien no son milagrosos como a veces el marketing se empeña en vender, están cargados de propiedades que dejan una larga lista de beneficios para la salud. Del que hablamos hoy, y que es perfecto para añadir en el café o infusión o para preparar postres sanos, es la canela.

La puedes poner en rama o en polvo y además de dar un toque de sabor, es un potentísimo antioxidante que mejora el sistema inmunológico y prepara al organismo para combatir virus e infecciones. Estas propiedades ayudan a combatir la oxidación celular y, por lo tanto, a retrasar el envejecimiento del organismo y la aparición de enfermedades crónicas.

Sus beneficios no quedan ahí porque añadir un toque de canela a tu café también es bueno para controlar tus niveles de colesterol y, al ser digestiva, a regular tu sistema gastrointestinal. Por otra parte, su contenido en fibra aporta saciedad y ayuda a combatir el estreñimiento, así como a mantener estable los niveles de glucosa en sangre y tener menos antojos a lo largo del día.