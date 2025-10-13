Cuántos frutos secos hay que comer al día para bajar el colesterol y mejorar la microbiota Incluir estos alimentos en tu dieta incorpora múltiples beneficios al organismo gracias a sus propiedades antioxidantes y su contenido en grasas saludables omega 3

Tamara Villena Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Seguir un estilo de vida saludable es imprescindible para mantener un buen estado físico y emocional, y para ello no hay más que seguir unos hábitos que permitan a nuestro organismo alcanzar su mejor versión. No se trata de obsesionarse con seguir una dieta estricta o de sentirse mal por no ir todos los días al gimnasio, si no de llevar una rutina realista en la que cuidarnos no suponga un esfuerzo. De esta forma, será más probable que puedas mantenerla en el tiempo y no termines cayendo en un efecto rebote.

Además de hacer deporte, el otro pilar fundamental para mantener una buena salud es la alimentación. Incorporar productos de todo tipo es esencial para mantener una ingesta equilibrada en la que no falten grasas saludables, proteínas, hidratos, vitaminas ni minerales. Aunque no hay que demonizar ningún alimento, conviene dejar de lado opciones ultraprocesadas y cargadas de azúcares y centrar la gran mayoría de nuestra dieta en productos reales y preferiblemente de temporada.

Entre los que ingredientes que no se pueden eliminar de la ingesta diaria están los frutos secos, cargados de fibra, antioxidantes y omega 3. Estos productos son altamente beneficiosos para la salud y son grandes aliados para combatir el estreñimiento y el envejecimiento, evitar la inflamación y bajar el colesterol malo.

Tienen una larga lista de beneficios y, de hecho, un equipo de investigadores liderados por la Universitat Rovira i Virgili, el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili y el área de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del CIBER (CIBEROBN), suma ahora dos más: ha asociado un consumo moderado semanal de frutos secos con una mejor función cognitiva y una microbiota intestinal más diversa.

¿Y cuántos frutos secos hay que comer al día para notar estos beneficios? El estudio, publicado en la revista 'Age and Ageing', muestra cómo aquellas personas que consumen entre tres y siete raciones de 30 gramos de frutos secos cada semana mantenían una mejor función cognitiva, y ha mostrado diferencias en algunos grupos bacterianos intestinales beneficiosos vinculados a un mayor consumo de frutos secos, en comparación con aquellas que tenían un consumo semanal de menos de una ración.

Después de seis años de seguimiento, los hallazgos sugieren que la microbiota intestinal podría favorecer la síntesis de metabolitos que, al llegar al cerebro, mejorarían la función cognitiva del individuo a través de diferentes mecanismos.

«Este trabajo es el primero en examinar simultáneamente la relación entre el consumo de frutos secos, la composición de la microbiota intestinal y la función cognitiva de forma prospectiva», ha indicado la investigadora predoctoral y primera autora del estudio, Jiaqi Ni.

Tras ello, ha subrayado que este descubrimiento refuerza la idea de que los hábitos dietéticos saludables como tomar frutos secos con frecuencia pueden tener un «impacto positivo» en la salud cerebral, a través de mecanismos «hasta ahora desconocidos».

La investigación ha tenido en cuenta los datos de 747 participantes, con una edad media de 65 años, y con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico, con el objetivo de identificar estrategias preventivas centradas en factores modificables para hacer frente a las enfermedades que afectan a la salud cognitiva.

«En este contexto de envejecimiento global de la población y el aumento de casos de demencia, el estudio destaca la importancia de intervenciones dietéticas sencillas, accesibles y basadas en la evidencia. Un puñado de frutos secos al día puede ser una estrategia efectiva para promover un envejecimiento cognitivo saludable», han subrayado los científicos.