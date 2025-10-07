Tres claves para adelgazar en otoño y el error a evitar para perder peso Incorporar ciertos hábitos en tu rutina hará que bajes kilos de forma efectiva

Tamara Villena Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 01:13 Comenta Compartir

Volver a la rutina después de las vacaciones nunca es fácil. A veces cuesta retomar hábitos del día a día, por muy acostumbrados que estemos a ellos, especialmente si hemos pasado un largo periodo de desconexión. Entre los objetivos nunca suele faltar el de mantener una alimentación saludable y hacer ejercicio, dos puntos fundamentales para tener un cuerpo y mente sanos.

No hace falta obsesionarse con la vuelta a la normalidad ni hacerlo de golpe, basta con ir retomando poco a poco buenos hábitos y no ir postergándolos demasiado. Es un proceso que debe abordarse de forma realista y con objetivos que puedan conseguirse, evitando marcarse metas imposibles.

De hecho, con la llegada del otoño los expertos siempre avisan de que el regreso a la rutina puede llevar a intentar perder el peso ganado en los meses verano, pero sin planificación, con una estrategias tan extremas que tienden a ser temporales y causar frustración y que incluso pueden producir efecto rebote. Para evitarlo, los especialistas en nutrición destacan que la clave reside en la constancia y el disfrute de una alimentación consciente y equilibrada, más allá de dietas restrictivas temporales.

Aunque una dieta estricta puede dar resultados a corto plazo, a mediano y largo plazo suele generar frustración, agotamiento emocional y, en muchos casos, el temido efecto rebote tanto en el peso como en la autoestima.

El Prof. Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), explica a Europa Press que «el regreso a la rutina no debe ser un pretexto para caer en dietas milagro o restricciones drásticas. Nuestro objetivo principal debe ser adoptar una alimentación y un estilo de vida más saludable de forma integral. Esto, a su vez, contribuirá a un peso más equilibrado y controlado a lo largo del tiempo, sin los efectos negativos de las soluciones temporales».

Cómo mejorar tu alimentación tras la vuelta a la rutina

A la hora de retomar una alimentación consciente, los expertos aconsejan tres hábitos para mejorar tu relación con la comida tras la vuelta a la rutina:

1. Prioriza la evidencia científica en tu alimentación: «Muchas veces, lo que dice la ciencia se aleja de las tendencias novedosas, pero es donde reside la evidencia sólida. La dieta mediterránea, por ejemplo, ha sido ampliamente estudiada y sus beneficios para la salud cardiovascular, la longevidad y el bienestar general están bien documentados», señala Jesús Román. «Familiarízate con sus principios e intenta incorporar con mayor frecuencia frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y aceite de oliva virgen extra. Es un patrón alimentario que no solo es saludable, sino también delicioso y sostenible».

2. Elige bien tus compañías a la hora de comer: El presidente del Comité Científico de SEDCA aconseja rodearse de personas que tengan una relación saludable con la comida, ya que esto puede influir positivamente en tus propios hábitos. No obstante, insiste en que es esencial no renunciar a socializar. Si tus amigos disfrutan de reunirse en bares, las bebidas fermentadas, como la cerveza, podrían ser una opción saludable que te permitirá disfrutar sin comprometer tu estilo de vida saludable. Incluso la cerveza sin alcohol es una excelente alternativa para disfrutar sin dejar de lado ningún plan.

3. Integra la actividad física: Haz ejercicio como parte de un estilo de vida saludable, no solo para el peso. El experto en nutrición también subraya la importancia de mantener la actividad física regular como parte de un enfoque holístico hacia la salud. «Tenemos que dejar de enfocar el ejercicio como una herramienta para mantener el peso bajo control porque nos lleva a una obsesión insana y no vamos a disfrutar de este momento. Tenemos que verlo como una vía más fortalecer nuestro cuerpo, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Volver a la rutina debe incluir movimiento, ya sea caminar, nadar o cualquier otra actividad que disfrutemos». Por último, Jesús Román recuerda que la clave para mantener una vida saludable a largo plazo es la constancia y el equilibrio: «No se trata de hacer sacrificios extremos o de renunciar a todo lo que nos gusta. La verdadera salud integral viene de encontrar el equilibrio entre el disfrute y el autocuidado, adoptando hábitos sostenibles que podamos mantener todo el año»: