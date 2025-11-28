Grupo La Plana reta a 100 estudiantes de la UPV a diseñar un Welcome Pack corporativo en la novena edición de QUÉDATE

Suplementos Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:17 Compartir

La Universitat Politècnica de València (UPV) se convirtió ayer en el punto de encuentro del talento joven con la celebración de la novena edición del QUÉDATE, programa de captación y desarrollo de talento impulsado por el Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente. La jornada reunió a 100 estudiantes seleccionados entre más de 500 candidaturas, que destacan por su excelencia académica y formación en competencias transversales.

Por segunda edición consecutiva, Grupo La Plana, compañía especializada en soluciones de packaging de cartón, lideró la dinamización de las pruebas principales de la jornada. En esta ocasión, el reto giró en torno al concepto «Our Welcome Pack», invitando a los estudiantes a diseñar un pack de bienvenida corporativo, incorporando criterios de creatividad y diseño.

Óscar Miralles, director de Personas y Talento de Grupo La Plana, señaló: «Este tipo de iniciativas son fundamentales para acercarnos al talento joven, conocer sus capacidades y aportar nuestro granito de arena para su desarrollo profesional. Estas experiencias son clave para fortalecer el vínculo entre las empresas y los futuros profesionales».

Divididos en diez equipos de diez personas, los estudiantes pusieron a prueba su capacidad analítica, visión estratégica, creatividad y trabajo en equipo, mientras representantes de 31 grandes empresas actuaban como «ojeadores» de talento, identificando las habilidades de los futuros profesionales.

La jornada concluyó con la presentación de los proyectos y la entrega de premios al equipo ganador, en un acto presidido por Elena de la Poza, Vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la UPV.

El equipo ganador estuvo formado por: Juan Amado, Marina Aparicio, Julen Astiz, Hugo Morcillo, Álvaro Pérez, Karen Pironi, Lucía Poveda, Balma Quiles, Sol Ramírez y César Sánchez.

Posteriormente se desarrolló una sesión de networking, en la que estudiantes y representantes de las empresas participantes pudieron establecer contacto directo, compartir ideas y explorar futuras oportunidades profesionales.