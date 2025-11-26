La fruta, la cerámica y el vino sostienen la balanza comercial en la Comunitat en 2025

La balanza comercial en la Comunitat Valenciana está prácticamente equilibrada. A pesar de que las importaciones tienen un peso ligeramente superior a las exportaciones, la ... diferencia es mínima, con una cobertura del 99,5%. Así, entre enero y septiembre de 2025, se han vendido bienes a otros países por valor de 27.814 millones de euros, mientras que se han recibido por valor de 27.950 millones de euros. Si se amplía la lupa, se detecta que hay tres productos estrella que son los pilares que sustentan la igualdad de transacciones económicas en la región. Se trata de las frutas y hortalizas, los productos cerámicos y el vino.

Los tres sectores producen y proporcionan productos arraigados desde hace décadas y siglos en la Comunitat Valenciana. Tradición que resiste los vientos de cambio. Así, el primer grupo, el de frutas, hortalizas y legumbres, obtuvo 4.435 millones de euros en exportaciones y gastó 1.577 millones de euros en importaciones, lo que deja un saldo positivo de 2.858 millones de euros, según el 'Informe mensual de Comercio Exterior', en el que se recogen datos hasta septiembre de 2025.

De entre estos productos, hay uno que destaca por su peso y por el valor simbólico que tiene en la región: los cítricos. Las naranjas, las mandarinas y los limones suponen más de la mitad del saldo positivo que obtienen las frutas y hortalizas. Esta pujanza y este peso en la balanza, sin embargo, es menor respecto al año anterior, debido a la entrada de cítricos de países como Egipto, Sudáfrica, Turquía o Marruecos. Así, se ha importado un 45% más que en el mismo periodo del año 2024, mientras que se ha exportado un 4% más.

Para el secretario general de la Unió de Llauradora i Ramadera, Carles Peris, la falta de barreras a la llegada de cítricos de fuera de la Unión Europea es un grave problema para la citricultura valenciana. «La ampliación para que Sudáfrica nos venda naranjas hasta el 30 de noviembre nos ha hecho mucho daño en este inicio de campaña. Necesitamos que se pongan aranceles desde mediados de septiembre», explica, y añade que la importación de fuera de la Unión Europea ha crecido un 4.000% en los últimos nueve años. En dirección contraria, los países donde más naranja valenciana se importa son Alemania y Francia, y el 96% termina en el mercado europeo y Reino Unido.

El segundo de los pilares que equilibran la balanza comercial, la cerámica, tiene su cuna en Castellón. Allí se encuentran las principales empresas de fabricación de azulejos y baldosas de este material, así que encaja que tenga una posición preeminente. En concreto, la Comunitat vende cerámica a otros países por valor de 2.646 millones de euros, mientras que recibe 141 millones, lo que deja un saldo positivo de 2.504 millones.

Cerámica vendida a Estados Unidos, Francia y Reino Unido

Estados Unidos, Francia y Reino Unido son los principales mercados donde se envían los productos cerámicos, según el informe 'Sector cerámico español', con datos de 2024 y elaborados por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer). Marruecos, en sexto lugar; Israel, en séptimo; y Grecia, en noveno, son tres países que han aumentado la importación de este material desde España en el último año. En total, los envíos se realizan a 186 estados.

Ligado a este producto aparecen otros dos, en este caso químicos, que también son robustos en la economía valenciana. Se trata de los colorantes y los curtientes, muchos de ellos utilizados para las fritas y esmaltes cerámicos. El saldo positivo en ellos es de 606 millones de euros, por lo que también tienen un peso notable en el mantenimiento de una balanza equilibrada.

Peso económico del vino en la región

La tercera ancla de las exportaciones en la Comunitat son las bebidas y, concretamente, el vino. Este producto se ha vendido entre enero y septiembre de este año por valor de 194 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior, mientras que se ha comprado por valor de 16 millones de euros, lo que supone una bajada del 29%. Es el segundo producto cuya importación más ha descendido, solo por detrás de los componentes del automóvil.

Frutos y verduras, cerámica y derivados y vino. Gracias a estos tres productos, la Comunitat Valenciana tiene una cobertura del 99,5%, superior al 87,5% de media en España. Por provincias, Castellón, con un 143%, y Alicante, con un 119%, reflejan datos positivos, mientras que Valencia cae hasta un 83%.

Productos con mayor saldo negativo

El otro lado de la balanza, el de los productos que más se compran y menos se venden, está encabezado por el petróleo y derivados. Este producto energético se exporta por valor de 1.514 millones de euros, pero se importa por valor de 2.341 millones, lo que supone un déficit de 826 millones.

El último informe de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), de septiembre de este año, señala que Estados Unidos, Brasil, México y Nigeria son los países que más crudo traen a España —el informe no recoge datos desagregados por comunidades autónomas—.

Más allá del petróleo, también el hierro y el acero, con un saldo negativo de 548 millones de euros; la maquinaria para la industria, con uno de 538 millones; o los productos pesqueros, con uno de 441 millones, arrastran a la Comunitat hacia la necesidad de importar del exterior.