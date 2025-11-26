Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Naranjas de una empresa valenciana. EFE.

La fruta, la cerámica y el vino sostienen la balanza comercial en la Comunitat en 2025

Los tres productos tienen un saldo de exportaciones e importaciones positivo, mientras que el petróleo, el hierro y el acero son los que más se compran en el extranjero

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

La balanza comercial en la Comunitat Valenciana está prácticamente equilibrada. A pesar de que las importaciones tienen un peso ligeramente superior a las exportaciones, la ... diferencia es mínima, con una cobertura del 99,5%. Así, entre enero y septiembre de 2025, se han vendido bienes a otros países por valor de 27.814 millones de euros, mientras que se han recibido por valor de 27.950 millones de euros. Si se amplía la lupa, se detecta que hay tres productos estrella que son los pilares que sustentan la igualdad de transacciones económicas en la región. Se trata de las frutas y hortalizas, los productos cerámicos y el vino.

