El sector del vino alerta en el Roig Arena del impacto de los aranceles de Trump con caídas del 7% en la exportación

El impacto de los aranceles de la administración Trump empieza a pasar factura en la industria vitivinícola española. En concreto, en los siete primeros meses ... del año las exportaciones nacionales sufrieron caídas de hasta el 7% debido a la influencia de las medidas regulatorias del presidente estadounidense, según ha explicado el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, en el Roig Arena en el marco del 40º Congreso AECOC Gran Consumo.

El mercado estadounidese es, según ha explicado Benítez, «uno de los más desarollados» entre los productores de vino españoles, por lo que las medidas arancelarias de Trump han tenido un impacto directo en el sector. De hecho, el propio Benítz lo ha catalogado como un mercado «crucial» para las exportaciones españolas, por lo que ha recalcado la necesidad de alcanzar un acuerdo para suavizar o incluso anular la medida.

Junto a Benítez, el director general de las bodegas Marqués de Riscal, Ricardo Diéguez, ha abogado por la unión entre productores con el propósito de «que todos tengamos la fuerza de intentar que haya una exención de aranceles y que todo vuelva a la normalidad, si es posible».

El presidente de la federación española ha insistido en la relevancia del mercado estadounidense, por lo que ha pedido «no dejarlo caer», aunque es cierto que ha abierto las puertas a diversificar la actividad exportadora hacia nuevos mercados, por lo que mantiene su confianza en que el acuerdo de Mercosur se convierta en realidad a la mayor brevedad posible: «Esperamos que se produzca a finales de año y alentamos a que todos lo voten a favor. Sabemos que el Gobierno lo apoya, porque Brasil es un mercado afín».

En el caso de Marqués de Riscal, la propia bodega ha asegurado que ya está en la búsqueda de nuevos nichos de mercado que surgen a raíz del arancelazo de Trump, como pueden ser Canadá o toda la zona de América del Sur.