Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
Un camarero sirve una copa de vino. EFE

El sector del vino alerta en el Roig Arena del impacto de los aranceles de Trump con caídas del 7% en la exportación

Las bodegas confían en una exención de las medidas y apuestan por abrirse a nuevos mercados, por lo que reclaman el tratado de Mercosur

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 01:06

Comenta

El impacto de los aranceles de la administración Trump empieza a pasar factura en la industria vitivinícola española. En concreto, en los siete primeros meses ... del año las exportaciones nacionales sufrieron caídas de hasta el 7% debido a la influencia de las medidas regulatorias del presidente estadounidense, según ha explicado el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, en el Roig Arena en el marco del 40º Congreso AECOC Gran Consumo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  4. 4 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  5. 5 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  6. 6 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  7. 7

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes
  8. 8

    Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como líder provincial de Vox en Valencia
  9. 9

    La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
  10. 10

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El sector del vino alerta en el Roig Arena del impacto de los aranceles de Trump con caídas del 7% en la exportación

El sector del vino alerta en el Roig Arena del impacto de los aranceles de Trump con caídas del 7% en la exportación