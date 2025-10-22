Ignacio González: «La decisión de cerrar o no las tiendas ante una alerta roja compete a las empresas»

Un año después de la dana en la que el sector del gran consumo volvió a ser fundamental para la recuperación, la asociación nacional ... de fabricantes y distribuidores (Aecoc) se reúne en Valencia para celebrar su 40º Congreso. Una cita especial que durante este miércoles y jueves reunirá a empresarios y proveedores para poner encima de la mesa algunas de las preocupaciones del sector, con la huella de la dana, los aranceles o el absentismo como principales asuntos a tratar

-¿Qué les ha hecho decantarse por Valencia?

-Es la octava vez que lo hacemos en Valencia, pero esta vez es muy particular por tres razones. El propio Roig Arena, que es un lugar muy emblemático y prácticamente lo estrenamos para un congreso. En segundo lugar, porque la semana siguiente a nuestro congreso se cumple el primer aniversario de la dana. Queremos agradecer y apoyar la recuperación y aportar nuestro pequeñito granito de arena para para que esa tierra vuelva a ser lo que era antes de la dana. Y en tercer lugar, porque cumplimos 40 años.

-También porque las empresas valencianas tienen un peso importante en la distribución nacional, ¿no?

-Tienen un peso absolutamente fundamental. Yo te diría que el pueblo y la cuna de la distribución en España es Valencia. Mercadona es el líder absoluto en toda España, con más de un 30% de cuota, y Consum es el líder absoluto con un con un modelo cooperativista muy peculiar, pero muy eficaz. Sería impensable pensar la distribución en España sin pensar en Valencia, pero no miremos solo la distribución, porque los fabricantes también están y Valencia tampoco se queda corta desde el lado de del fabricante.

-Todo ello a pesar de vivir uno de los años más complicados de su historia reciente.

-Lamentablemente, en los últimos 5 o 6 años hemos vivido muchas situaciones límite en España y en Valencia en particular. Creo que en esas ocasiones se ha demostrado que el sector del gran consumo es un sector esencial y que es fundamental para la recuperación de la actividad económica y la normalidad. En esos momentos de dificultad, como los que se vivieron tras la dana, es cuando ves la robustez de la cadena, ya que marca el principio de la recuperación. Es como una especie de síntoma de que las cosas vuelven a la normalidad cuando reabre tu comercio.

-Según la Cámara, en torno a un 30% de los comercios afectados por la dana en la zona cera todavía no han podido abrir sus puertas.

-A nivel económico yo diría que es cierto que la gente se recupera, pero hay como mínimo un 10% de comercios que nunca van a reabrir. En situaciones así, otro factor importante también es la madurez de la sociedad civil en Valencia en particular y en España con los gobiernos. En esas situaciones se da lo mejor de cada uno.

-Tras la catástrofe hemos visto cambios en la distribución, como el cierre de tiendas que plantea Consum cada vez que se decreta una alerta roja. ¿Son decisiones que debe tomar la empresa o que deberían ser comunes para todas?

-Yo creo que no nos compete a nosotros, porque nuestra misión es garantizar que la cadena sea competitiva y que al final del día el consumidor no paga por ineficiencias. La decisión de cerrar o no compete a las empresas.

-En relación a la anterior pregunta, ¿cree que la dana ha servido de aprendizaje?

-Los últimos acontecimientos parece que te dicen que sí. Ahora, el coste ha sido sideral. Creo que a lo mejor necesitamos una clase política un poquito más preparada para este tipo de crisis, porque nosotros como sector hemos vivido muchísimas crisis y honestamente me parece que el nivel de respuesta ha sido más profesional. Así que quiero creer que sí que hemos aprendido en todos los aspectos, pero cuando te topas con la realidad, como este verano con los incendios, dices: «Oye, estamos otra vez discutiendo por competencias en vez de arreglar el problema».

-Más allá de la gestión de la crisis, la clase política también debe buscar una solución ante las amenazas externas que afectan al sector. ¿Cuál es la situación respecto a los aranceles?

-Cualquier traba que pones a las reglas del juego que tenía el comercio internacional es una mala noticia. Lo que es verdad es que nos está dando al menos un escenario de estabilidad y no estás en una espiral de represalias. Hasta ahora, y con muchísima prudencia, los aranceles no están siendo un freno para la exportación.

-Veo que no lo consideran uno de los principales problemas del sector. ¿Qué centra en estos momentos sus preocupaciones?

-Yo diría que son dos cosas desde un punto de vista económico: una en la que nosotros podemos incidir poco, pero que sí que nos va a impactar, que es la dificultad de acceso a la vivienda, que determina que una parte de la sociedad pueda hacer una vida normal; y el otro que sí nos afecta, que es el futuro del mercado laboral.

-Es cierto que ante la crisis de la vivienda poco pueden hacer, pero el otro asunto sí tiene solución. ¿Qué plantean?

-En el corazón de todo hay un tema que es la productividad, que es la única solución para que España progrese en sus salarios y en la renta disponible de la gente. Esto se arregla con tamaño de empresas más grandes, se arregla con inversión en digitalización y en I+D para que las empresas sean más modernas, se arregla con formación de los trabajadores para que sean más productivos y se arregla atacando el famoso tema ya del absentismo.

-Son todo cuestiones que se deben abordar con colaboración de la administración. ¿Desde el lado empresarial proponen alguna medida concreta?

-Este es un plan país. Es decir, aquí la administración tiene que revisar su sistema de bajas, los sindicatos también tienen que apoyar y las empresas tienen que formar a la gente para para ocupar esas posiciones.