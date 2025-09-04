Más de mil empresarios de la distribución se darán cita en octubre en el Roig Arena en la cumbre del gran consumo

Valencia se convertirá en la capital del gran consumo. Aecoc, la asociación de fabricantes y distribuidores, celebrará en la ciudad su 40º congreso anual, que ... reunirá a más de un millar de empresarios y altos directivos de las principales compañías de la industria y la distribución. La cita tendrá lugar los próximos 22 y 23 de octubre en el Roig Arena.

La cumbre, que es uno de los eventos más destacados del año para el sector de la distribución contará con la participación de un sinfín de ponentes destacados de la talla de Juan Roig o Josep Borrell. Otros directivos del sector, como el director general de Consum, Antonio Rodríguez; Claus Grande, CEO de Lidl España; Ruth Díaz, directora general de Amazon España; Jean-Paul Mochet, CEO de Prosol; Iñaki Espinosa, presidente y fundador de SQRUPS; o el propio presidente de la organización empresarial, Ignacio González, debatirán acerca del contexto geopolítico, social y económico y los desafíos que se plantean para las empresas del sector, con la incertidumbre actual como protagonista.

La cumbre anual de Aecoc no solo pone el foco en las grandes compañías, sino que también aborda las cuestiones que más preocupan a las pequeñas empresas de la industria de sectores tan diversos como los de la alimentación y bebidas, textil, electro, ferretería y bricolaje, salud y hostelería, entre otros. Cabe recordar que el sector de la distribución, con más de 34.000 empresas, tiene una relevancia muy considerable en el PIB nacional, ya que las compañías de la industria del gran consumo aportan hasta un 25% anual.

Entre las cuestiones que se plantearán durante la doble jornada que se celebrará en Valencia destacan aspectos como la sostenibilidad y su integración en toda la cadena de valor, la transformación operativa y logística, el impacto de la digitalización y la omnicanalidad o la evolución de los hábitos del consumidor.

De tal modo, Valencia acogerá de nuevo la gran cita del sector de la distribución, como hizo por última vez en 2020, cuando la asociación de fabricantes y distribuidores celebró la 35ª edición de su cumbre anual en el Palacio de Congresos. Una edición que estuvo marcada por la pandemia, pero que terminó siendo un éxito de participación a través de las plataformas de streaming. La última edición del congreso de Aecoc, que la propia patronal define como un «encuentro itinerante», se celebró el año pasado en Madrid.