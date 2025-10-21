El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados

Familia Martínez, principal proveedor de comidas preparadas de Mercadona, ultima los preparativos para la puesta en marcha de sus dos nuevas instalaciones, una planta ... de 20.000 metros cuadrados dedicada a los productos asados y un centro logístico de 3.500 metros cuadrados, con el objetivo de «seguir la estrategia de su principal cliente» y de «seguir dando el mejor producto con el máximo valor».

La empresa valenciana que integra las empresas de alimentación Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, Cinco Tenedores y La Pila Food, ha invertido 150 millones en los dos proyectos que verán la luz entre 2025 y 2026. Tanto las nuevas instalaciones de platos tradicionales, con la extensión de su planta actual, ubicada en Buñol, como su nuevo Centro de Distribución Rápida, situado en la también valenciana localidad de Torrent, «marcan un paso decisivo dentro de su ambicioso plan estratégico», según ha explicado la compañía.

La nueva planta de Buñol, cuyas obras arrancaron hace unos meses, será una de las apuestas más potentes de la compañía para seguir reforzando el apartado de comidas preparadas de Mercadona. El centro de producción contará con una superficie de 20.000 metros cuadrados dedicada a la categoría de productos asados. Este nuevo proyecto destaca por su diseño centrado en la eficiencia, la sostenibilidad, la optimización energética y el ahorro de recursos hídricos en línea con los valores de Familia Martínez.

Por otra parte, la compañía abrirá en Torrent su nuevo centro logístico con capacidad para 1.000 palets en estanterías semiautomáticas y dos nuevas naves de refrigerado, que supondrá «un impulso importante en la gestión logística de las plantas actuales de Embutidos Martínez en Cheste y Torrent».

«Estamos en un momento de crecimiento importante en línea con la buena marcha de nuestro principal cliente. Por ese motivo, nuestras principales inversiones durante 2024 y 2025 se han centrado en la puesta en marcha de nuevas instalaciones para seguir esta buena inercia del mercado, garantizando siempre el mejor producto con la máxima calidad, sin perder de vista nuestro activo más importante, las personas», tal y como asegura Raúl Martín, CEO de Familia Martínez.

Más allá de las dos nuevas instalaciones, el grupo valenciano también ha inaugurado recientemente las nuevas oficinas en las instalaciones de Embutidos Martínez en Cheste. En los últimos siete años la compañía ha realizado una inversión total de 320 millones «para asumir el crecimiento de sus distintas empresas».