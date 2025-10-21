Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior de una de las nuevas plantas de la Familia Martínez. LP

El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados

La compañía Familia Martínez invertirá 150 millones entre 2025 y 2026 para ampliar sus instalaciones de Buñol y poner en marcha un centro logístico en Torrent

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 12:31

Comenta

Familia Martínez, principal proveedor de comidas preparadas de Mercadona, ultima los preparativos para la puesta en marcha de sus dos nuevas instalaciones, una planta ... de 20.000 metros cuadrados dedicada a los productos asados y un centro logístico de 3.500 metros cuadrados, con el objetivo de «seguir la estrategia de su principal cliente» y de «seguir dando el mejor producto con el máximo valor».

