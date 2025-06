El electrodoméstico que ha revolucionado las cocinas y es ya un indispensable para comidas y cenas sanas

Los hábitos de consumo son un fiel reflejo del frenético ritmo de vida actual. El presidente de Mercadona, Juan Roig, llegó a vaticinar, en una ... de sus últimas comparecencias de este año, el fin de las cocinas de nuestras casas para el año 2050. Pero, de momento, lo cierto es que se vienen produciendo cambios en los modos de preapración de las recetas que cocinamos para tener listas nuestras comidas y cenas, cada día. Un informa del Ministerio de Agricultura y Alimentación, sobre os hábitos alimentarios en 2024, ha puesto cifras a los métodos de cocinado que más empleamos en las cocinas de nuestros hogares. Y sin duda, si hay un valor que engloba estos métodos es el de la practicidad. Pero también en el del tiempo que le dedicamos a cada plato. Un buen ejemplo de ello son los miles de tutoriales de redes sociales que cada día nos bombardean con recetas con sólo tres ingredientes o cenas fáciles en 5 minutos.

Pero, ¿qué tipos de técnicas utilizamos en nuestras cocinas, a diario? El plato único suma hoy un 8,7 % más ocasiones de consumo que en 2019. Esta inclinación hacia las comidas y cenas de plato único se traslada de manera trasversal ya sea fin de semana o entre semana. Y para ello, la primera opción es cocinar cualquier alimento a la plancha o en una sartén. Es decir, con poca cantidad de aceite o grasa, y de un modo rápido y saludable. De todas las veces que cocinamos en casa, un 33,3% lo hacemos de esta manera. La siguiente opción pasa por cocinar platos fríos, como ensaladas o sándwiches, que no requieren de una fuente de calor. Esta técnica se utiliza en el 30% de las ocasiones en que cocinamos. Seguido muy de cerca de hervir o hacer al vapor nuestros ingredientes, que representa un 29,4% de veces.

De ahí, pasamos ya a los guisos. España es un país donde los platos de cuchara tienen mucha tradición, así que es lógico que un 18,7% de las recetas que cocinamos en casa se elaboren guisando. De ahí, damos un salto a la fritura, que se utiliza en un 15,6% de los casos. Aunque es la opción que más puntos ve reducida su implantación. Seguro que el crecimiento del precio del aceite de oliva, en estos últimos años, ha pesado mucho en esta decisión doméstica. La siguiente opción favorita es la del horneado, que se utiliza en un 9,8% de las veces en que se cocina en casa. Y con un 5% la sigue de cerca el microondas como método de cocinado.

Pero, sin duda, los cambios en los modos de preparación también se alinean a la necesidad de practicidad y menor tiempo dedicado a la cocina. Y eso ha dejado una sorpresa en la encuesta de este año. Y es que los hogares españoles optan cada vez más por el uso de la freidora de aire. La famosa 'air fryer' llega ya a representar, en el 2024, el 4,0 % de modos de preparación de comidas y cenas, ganando más de un punto en comparación al año anterior. La tendencia hacia la freidora de aire, donde la presencia de aceite es menor al promedio en otro tipo de elaboraciones podría también estar relacionada con la caída de la compra de aceites, ya que es una alternativa que da respuesta a las necesidades actuales, de salud, conveniencia. Recordemos también, que el aumento de precio medio por litro de aceite supera casi el 40 % a cierre de 2024, lo que sin duda, condicionará a los hogares en el uso de este, para las preparaciones. Después, siguen el tostado (3%), calentado (2,3%), rebozado (2,2%) y untado (2,2%) como métodos de prepración de alimentos en comidas y cenas.

¿Qué es una freidora de aire?

Pero, siguiendo con el electrodoméstico que ha dado la sorpresa, ¿qué es en realidad la air fryer? Pues no es ni más ni menos que un horno de convección de pequeño tamaño, que no requiere de instalación. Simplemente se compra, se enchufa y comienza a funcionar. Aunque se llame freidora, lo cierto es que no requiere de aceite o de ninguna grasa añadida para cocinar los alimentos y darles un acabado similar a lo que se consigue con una fritura. Su sistema de convección funciona con aire muy caliente a circulación constante, que consigue cocinar los alimentos de manera rápida y uniforme. Las primeras air fryer llegaron al mercado a principios de 2010, pero su baja potencia y su alto precio no consiguieron convencer a los clientes entonces. Todo lo contrario a lo que han logrado desde la pandemia.

Y es que hoy en día se puede comprar una de estas freidoras por algo más de 50 euros, dependiendo del tamaño y la potencia, aunque las más recomendables comienzan alrededor de los cien euros. Las hay de distinta capacidad, con funciones más avanzadas como wifi para ponerlas en marcha en remoto, potencias y consumo. Entre sus principales beneficios, el menor uso de grasas para conseguir unos acabados crujientes y apetecibles que un horno convencional o una freidora tradicional no logran. Los que ya la usan aseguran que cocinan en ella casi de todo, pero hacen especial mención a preparados como las croquetas, los rebozados o las empanadillas. Además, frente a sus parientes las freidoras clásicas, con cubetas de aceite, estos nuevos dispositivos son más limpios e higiénicos. De hecho, en algunos casos no requieren de mayor limpieza que retirar un papel de horneado que se coloca debajo del alimento cocinado.

En la air fryer se pueden cocinar todo tipo de carnes y pescados, verduras, masas, precocinados, pizzas, tartas e incluso bizcochos. Se puede hornear pan, preparar las tostadas del desayuno y hasta unos churros. Y hacerlo con todo el sabor, pero sin más calorías que las que ya trae de serie la receta base. Además, los tiempos se acortan muchísimo, dad la potencia de este pequeño electrodoméstico, que apenas necesita precalentado, a diferencia de su rival, el horno. En algo más de 20 minutos se pueden preparar platos completos. Eso sí, las cantidades son más limitadas que en otro tipo de máquina porque hay que espaciar los ingredientes para que el aire caliente llegue a todos ellos por igual. Si eres de amontonar las croquetas para que quepan más, o la paciencia no es tu fuerte, no te sumes a la secta. La air fryer no es para ti. Pero si te gusta sumarte a todas las modas, este es tu momento. En breve serás uno más del club de las freidoras de aire, si es que no has comprado una mientras leías este artículo.