Las frases más impactantes de Juan Roig: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado» El presidente de Mercadona habla en el congreso de AECOC sobre el papel de los empresarios y desvela el rumbo que va a orientar a su empresa

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:23

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha participado en el congreso de AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores del Gran Consumo) celebrado en el nuevo Roig Arena Valencia, y ha ofrecido un discurso emotivo que ha apelado al orgullo empresarial, a su responsabilidad social y a la resiliencia frente a los retos actuales. Consciente del momento de incertidumbre —también marcado por la reciente catástrofe de dana de 2024—, ha instado a los empresarios a «salir del armario» y reivindicar su trabajo.

Roig no ha rehuido los temas más delicados, como las dificultades que atraviesan algunas empresas, y también ha desvelado algunos aspectos que afectan a su empresa, Mercadona.

Estas han sido algunas de sus frases más destacadas:

Sobre Mercadona

Sobre la empresa

- «¿A dónde quiere ir Mercadona? Nosotros vamos hacia Portugal y hacia el Listo para Comer.»

- «Ahora hay mucha más tecnología para que el cliente no se cocine en su casa. De aquí a mitad de siglo no habrá casi cocinas. Creo que si nuestras tatarabuelas hubieran tenido las tecnologías que tenemos tampoco hubieran cocinado. La humanidad va avanzando y cada vez se vive mejor».

- «Queremos que la sociedad esté orgullosa de Mercadona siempre, demostrándolo con hechos»

- «Nuestro parque de proveedores es impresionante. 2.000 y estamos orgullosos»

- «Los 2.000 proveedores que trabajan con nosotros ganan dinero. Su esfuerzo debe ser rentable y todos debemos obtener beneficios. Yo siempre que hablo con ellos les digo: 'Si no le ganas dinero, no le vendas a Mercadona'»

- Ganar dinero es bueno. Si no ganamos dinero, ¿cómo vamos a tratar de satisfacer al trabajador o al proveedor?

- «Nuestra guerra está en la calidad, en cero defectos. La mejora de la calidad es infinita. Y todavía tenemos productos que no tienen una calidad plena.

- «Tenemos que continuar con la expansión en Portugal. Es un orgullo haber abierto allí. Consideramos que a los portugueses no los tratamos como se merecen. España no ha tratado a Portugal como se merece«.

- «El fabricante fabrica y el distribuidor elige. Nosotros lo que queremos es que el cliente acierte lo que coja. Teniendo claro que esto se hace con una gran calidad y con un surtido eficaz. Tenemos que seleccionar el surtido que creemos que es mejor para todos los que componen la empresa»

Sobre sus empleados

- «Invertir en nuestros empleados y en la cadena de suministro no es un gasto, es una apuesta por el futuro»

- «Tenemos que cuidar al trabajador. Tiene que estar satisfecho y comprometido. Estoy muy orgulloso de los 120.000 trabajadores que tenemos y ellos están cada vez más comprometidos con la empresa. Un trabajador no son solo manos, es corazón y cerebro. Las manos puedes comprarlas, pero el corazón y el cerebro necesitas que se sienta bien tratado como ser humano«.

- «La misión es satisfacerlos a todos, en ese orden: cliente, trabajador, proveedor, sociedad y capital.»

- «Un Gerente A cobra en Mercadona 2.100 euros al mes, con pagas».

Sobre los clientes

- «El cliente es el que tiene el poder sobre la vida o la muerte de una empresa. ¿Qué quiere el jefe (el cliente) de nosotros? Es nuestro faro. Quiere que le llenemos la tripa. El cliente quiere seguridad alimentaria, calidad, servicio, surtido y presupuesto. »

Sobre los empresarios

- «Todos los empresarios somos iguales, con la única diferencia del número de trabajadores».

- «Si te gusta el riesgo, puedes ser empresario. Es muy importante saber que si hay alguien que descubre como satisfacer las necesidades de un cliente hay emprendedores y así empieza la cadena…»

- «Los empresarios tenemos que salir del armario, y de forma natural. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser empresarios porque somos los que podemos cambiar el mundo. Nosotros somos los referentes. La gente quiere escucharnos a nosotros. Os pido que salgamos del armario y digamos con orgullo que somos empresarios. Luego no nos quejemos... .»

- «Yo le pregunto a todos los empresarios, ¿tú ganas dinero? Y le da vergüenza... tener beneficios es indispensable, aunque para mí no es lo más importante.»

- «Comer es indispensable. Tener beneficios también es indispensable, pero si ese es el principal propósito eso no es saludable.»

- «Los empresarios tenemos para determinadas necesidades del cliente captamos cosas que otros no captan. Cuando ya las aciertas te dicen que eres un crack y antes te dicen que eres un loco. Esto es ser empresario.»

- «Tenemos que pagar impuestos. El problema no es pagar mucho, el problema es cómo se gestiona. Pagar impuestos es una cosa muy buena y muy sana«.

- «Hay que hacer dinero y reinventir en la empresa.

- El dividendo es san dividendo, es lo que más calma al capital. Hay que reinvertir en las empresas. Si no ganamos dinero, cómo reinvertimos?

- Los empresarios deberían pensar «yo que podría hacer por España y no lo que España puede hacer por mí». Una de las cosas que los empresarios tenemos que ser es sentirnos orgullosos de ser empresarios.

- «La misión de un bolígrafo es para escribir. La misión de un empresario es encontrar cómo satisfacer una necesidad de forma distinta.» (y pone el ejemplo de Chupa-Chups)

- «Federico Riera Marsá me dio un gran consejo: no tengas miedo a las multinacionales»

- «El empresario ve cosas que otros no ven, partiendo del respeto a todo el mundo»

- «En Aecoc tenemos 60 millones en el banco, me han dicho que no lo diga, pero como soy un »bocazas«. Somos sostenibles económicamente y no cobramos subvenciones»

Sobre la dana

- «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos. Tuvimos una dana y lo que más nos preocupó no es que fue una desgracia muy grande y que además fallecieron 229 personas, entre ellos cuatro amigos míos.»

- «Fue un fenómeno natural que no se supo decir».

- «A mí me pilló en Canarias y no creía que era de la magnitud de lo que luego fue. Pero fue un momento en el que cada uno hizo lo que pudo»

«Esto me inspiró a mí. Esto es un gran empresario. Lo único que hizo fue coger las tijeras, se puso en medio de la calle y se puso a cortar el pelo» (tras mostrar la foto de un peluquero trabajando en medio del barro).

- «A muchos empresarios les dimos un vaso de agua en el desierto.»

- «Dimos 8.000 euros a todos los pequeños y medianos empresarios para que pudieran volver. La única condición es que tenían que volver a abrir el negocio»

- «Hubo 9 personas que después de haberlo cobrado nos lo devolvieron, porque decían que no iban a abrir».

- «El total de ayudas fueron 108 millones. Y me siento muy orgulloso de haberlo hecho. Muchos empresarios y muchos anónimos colaboraron. Desde Valencia siempre lo hemos agradecido».

- «Lo que hemos aprendido es que no hay nada más bonito que dar mucho más que recibir».