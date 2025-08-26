La automoción valenciana se libra de un golpe de 23 millones por el 'arancelazo' de Trump, mientras el campo tiembla

El acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Donald Trump en materia arancelaria, del que se conocieron los términos la semana pasada, ha generado ... diversidad de opiniones entre los principales sectores exportadores de la Comunitat. La imposición de un arancel general del 15% a las importaciones europeas por parte del presidente estadounidense supone una rebaja para productos clave para la economía valenciana, al mismo tiempo que un duro golpe para aquellas industrias que confiaban en una reducción mucho mayor del gravamen.

A pesar de que Ursula von der Leyen y Donald Trump alcanzaron un acuerdo para evitar una posible guerra comercial a final de julio no fue hasta la semana pasada cuando se empezaron a conocer los detalles del nuevo pacto arancelario. El documento publicado por la Unión Europea refleja los términos del acuerdo que firmaron el 27 de julio, que establece ese 15% como tarifa adicional general para casi todos los productos que lleguen a Estados Unidos a cambio de una mayor inversión por parte de Bruselas en energía y material militar estadounidense.

En la Comunitat, el nuevo acuerdo afecta sobre todo a dos sectores con un peso importante en las exportaciones. Por un lado, el pacto comercial incluye una reducción del arancel impuesto hasta ahora sobre los automóviles y componentes, que pasaría del 27,5% al 15%, siempre y cuando Bruselas reduzca las medidas de control de precios sobre productos pesqueros y agrícolas procedentes de los Estados Unidos. Es decir, la industria automotriz valenciana respiraría algo más aliviada, ya que vería reducida de forma considerable la cuantía adicional a pagar por introducir sus productos en territorio estadounidense.

En un primer informe, Cámara Valencia advertía de que la amenaza para la automoción valenciana podía alcanzar los 184 millones, ya que esta fue la última cifra de exportaciones del sector hacia el país norteamericano. En caso de igualar las operaciones y volver a exportar por valor de 184 millones, la reducción de la tasa arancelaria podría suponer una rebaja de 23 millones de euros. Con el gravamen impuesto hasta ahora, el impacto para el sector podía incluso superar los 50 millones de euros, mientras que de confirmarse la rebaja hasta el 15%, el golpe al que las empresas exportadoras deberían hacer frente se quedaría en los 27 millones.

Desde el sector consideran que todavía resulta muy complicado realizar un cálculo preciso de lo que puede suponer la llegada del nuevo pacto comercial. Sin embargo, las sensaciones son positivas si se comparan con las de hace varios meses, cuando el magnate estadounidense amenazó con una imposición mucho mayor hacia determinados productos europeos.

El alivio que se respira en el sector del motor se contrapone a la incertidumbre que reina en el campo, donde los productores valencianos lamentan la incapacidad de la Unión Europea para aligerar el golpe que pueden suponer los aranceles de Trump. Las principales asociaciones agrarias de la Comunitat, La Unió Llauradora i Ramadera y AVA-ASAJA, criticaban la «rendición política frente a la presión arancelaria», ya que confiaban en que alguno de los «sectores estratégicos» para las exportaciones del campo valenciao pudiera salvarse de la medida trumpista.

En esa línea, los agricultores sitúan al vino y al aceite de oliva como principales afectados, ya que no obtienen ningún alivio. Para la Comunitat Valenciana y España, el impacto es considerable para ambos sectores. Desde AVA-ASAJA temen que la entrada en vigor de las nuevas imposiciones frene el avance logrado en los últimos años por los productores de vino valencianos. «Pese a que no somos grandes exportadores a Estados Unidos, este mercado sí que ha servido para complementar un poco la campaña», han indicado desde la organización agraria. Las cifras que maneja La Unió reflejan un crecimiento cercano al 30% durante el último curso en cifras de exportaciones, lo que para las bodegas exportadoras de vinos espumosos de la Comunitat supuso una venta aproximada de 300.000 botellas.

Del mismo modo, el acuerdo alcanzado entre von der Leyen y Trump también puede afectar de forma indirecta al sector de la almendra, ya que la reducción de tarifas para el sector de la automoción tiene aparejada una mayor permisividad para la entrada de productos agroalimentarios estadounidenses, entre los que se incluyen los frutos secos. Así, la almendra americana, que suele ser de una calidad más baja, tendrá una vía directa de acceso al mercado español, donde ya «se habla de precios bajos en las lonjas», según explican desde AVA-ASAJA.