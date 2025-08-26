Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajadores de Ford Almussafes. Damián Torres

La automoción valenciana se libra de un golpe de 23 millones por el 'arancelazo' de Trump, mientras el campo tiembla

La industria automotriz se beneficia de la bajada del impuesto de un 27,5% a un 15%, mientras los productores de vino temen una bajada de las exportaciones hacia el país americano

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 00:34

El acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Donald Trump en materia arancelaria, del que se conocieron los términos la semana pasada, ha generado ... diversidad de opiniones entre los principales sectores exportadores de la Comunitat. La imposición de un arancel general del 15% a las importaciones europeas por parte del presidente estadounidense supone una rebaja para productos clave para la economía valenciana, al mismo tiempo que un duro golpe para aquellas industrias que confiaban en una reducción mucho mayor del gravamen.

