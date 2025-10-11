La naranja valenciana sufre el arancel cero de la sudafricana en el inicio de temporada

El camino para que la naranja sudafricana entre en la Unión Europea se ha despejado definitivamente. Desde este viernes y hasta el 30 de noviembre, ... todas los cítricos que entren en la Unión Europea desde países del África meridional lo harán sin aranceles, un hecho que preocupa a los agricultores de la Comunitat Valenciana, ya que este periodo de tiempo coincide con el inicio de la campaña de la naranja en la región. Más competencia en un mercado del que cada vez es más complicado sacar beneficio y rentabilidad.

Aunque la eliminación del derecho de aduana se ha hecho efectiva este viernes, los agricultores ya estaban avisados desde hace casi una década, cuando en 2016 se firmó el Acuerdo Económico entre la Unión Europea y el África meridional. En aquel entonces se pactó ir reduciendo año a año los aranceles hasta eliminarlos definitivamente en 2025. Una decisión a la que se oponen las asociaciones del sector, ya que consideran que no se está jugando con las mismas reglas porque las naranjas importadas de fuera de la Unión Europea «no cumplen los estándares fitosanitarios».

Hay varias cifras que ejemplifican cómo la naranja que proviene de Sudáfrica no deja de ganar terreno a la de Valencia, según indican desde la Unió, una de las asociaciones de agricultores y ganaderos mayoritaria. La primera de ellas es que la cuota de mercado de los cítricos sudafricanos ha crecido «un 11,5% en los nueve años de vigencia del acuerdo y un 24% en el mes de octubre». Además, el año pasado «se batió el récord de entrada con cerca de 145.000 toneladas», según la Unió.

La delicada situación de la competencia entre cítricos se agrava al liberar completamente de aranceles el periodo de tiempo que coincide con el inicio de la campaña de las primeras variedades de mandarina y naranja en la Comunitat Valenciana. «El 66% de las importaciones anuales a la Unión Europea procedentes de Sudáfrica se concentran ya en este periodo de tiempo», lamenta el secretario general de la Unió, Carles Peris.

A pesar de que los focos de la Unió están puestos principalmente en Sudáfrica, ya que es el país con mayor número de cítricos importados por la UE, con un total de 800.000 en 2024, hay otros países que también traen un volumen considerable de este alimento. Así, Egipto es el segundo, con 550.000, seguido de Turquía, con 250.000, y Marruecos, con algo más de 100.000, según datos de Eurostat recogidos en el informe 'Seguimiento reforzado de las importaciones de cítricos por la UE'.

Más allá de la competencia desleal en precios que la Unió considera que existe, hay también otra repercusión negativa, que es la introducción de plagas. «Desde la entrada en vigor del acuerdo con la UE en 2016, ha habido casi 300 interceptaciones de plagas o enfermedades en cítricos procedentes de Sudáfrica, casi todas ellas de 'Thaumatotibia leucotreta' y 'Phyllosticta citricarpa', dos de las más letales de la citricultura mundial», apuntan. Además, añaden una tercera, el trips de Sudáfrica, que deja manchas en la piel de la naranja que deprecian su valor de mercado, por lo que «está ocasionando graves pérdidas», según Peris.