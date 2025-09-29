Máximo respaldo a la industria cerámica de la provincia en la visita a Cersaie

Extras. CASTELLÓN Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:03 Compartir

La Diputación de Castellón muestra su máximo respaldo a la industria cerámica de la provincia. El diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, visitó la pasada semana Cersaie, la feria internacional que se celebró hasta el viernes en la ciudad italiana de Bolonia. «Acompañamos a nuestra industria cerámica, un sector estratégico de nuestra provincia que una vez más suma esfuerzos para estar presente en este escaparate internacional, dando una lección en innovación y exportación y llevando el nombre de la cerámica de Castellón a lo más alto en el panorama mundial», subrayó el diputado provincial, quien visitó algunos de los expositores de las empresas castellonenses presentes en el mayor escaparate internacional del azulejo, y recorrió el espacio con representantes de Ascer, Anffecc y Asebec.

Vicente Pallarés expresó que desde la Diputación de Castellón «respaldamos y apoyamos con firmeza esta industria estratégica, promoviendo la innovación, la formación y la internacionalización». En este sentido, a través del área de Promoción Cerámica, la institución provincial mantiene activas diferentes iniciativas de apoyo al sector cerámico, entre las que se encuentra el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU), cuyo presupuesto se ha incrementado hasta superar el millón de euros, y que, edición tras edición, va convirtiendo a la provincia de Castellón en un gran escaparate del uso de la cerámica en espacios urbanos, con el consiguiente respaldo que supone para este sector industrial. Dentro de estas líneas de apoyo se encuentran los convenios con las patronales cerámicas Ascer, Anffecc y Asebec. En concreto, el Gobierno provincial destina una ayuda de 105.000 euros a la promoción del sector.

Otra de las apuestas es el programa CeramicRes, que ayuda a fomentar la creación artística contemporánea en cerámica, un programa que conecta el arte con el territorio. Desde la Diputación Provincial de Castellón también se contribuye al impulso del sector cerámico de la provincia de Castellón con líneas de apoyo, entre otras, para la organización del Congreso Internacional del Técnico Cerámico, así como los premios ATC Impulsa y los proyectos Vigilancer y Solconcer.