Qué es la colmena de Mercadona: así funciona la tienda para comprar online 02:10 Interior de la Colmena de Mercadona en Valencia. / LP Juan Roig abrirá un macroalmacén logístico en Barcelona y otro en Madrid y posteriormente extenderá el negocio online por toda España EUROPA PRESS Valencia Martes, 12 marzo 2019, 16:03

Mercadona lanzó en mayo de 2018 su nuevo servicio para la compra online en Mercadona a través de una prueba piloto denominada 'Laboratorio'. Para ello, ha construido su primer almacén, 'la Colmena', exclusivamente para la venta online, en el polígono de Vara de Quart de Valencia y en 2019 va a implantar estas colmenas en Madrid y Barcelona para extender la compra por internet a toda España paulatinamente.

Mercadona empezará a vender por internet en Barcelona el 12 de junio y a finales de año o principios del próximo lo hará también en Madrid. En Barcelona se abrirá en junio lo que en el argot del grupo conocen como «una colmena» (un centro logístico desde el que se distribuyen los productos) en la Zona Franca, que comenzará a suministrar al distrito de Les Corts. Tendrá un volumen negocio previsto de 30.000 repartos al mes y que empleará a 300 personas.

Le seguirá Madrid a finales de año o principios de 2020, para después ir construyendo 'colmenas' en Zaragoza, A Coruña, Alicante, Bilbao, Sevilla, Málaga, Murcia... en definitiva en «todas las grandes ciudades». «Estamos muy inmersos y creemos que vamos a tener mucho éxito», ha augurado.

El objetivo del 'Laboratorio' es probar el servicio y aprender, tanto con el trabajador como con el cliente online, para ir mejorándolo con sus aportaciones. Para este nuevo modelo, que convive con el servicio clásico en el resto de zonas y que mantiene la misma tarifa (7,21 euros por pedido), la compañía ha desarrollado una nueva web de compra y dos aplicaciones móviles, iOS y Android.

Todos los clientes de Mercadona, independientemente de la zona en la que residan, podrán acceder a la nueva tienda online, pero sólo aquellos en los códigos postales del centro de Valencia, podrán realizar su compra con el nuevo servicio.

Esta primera versión de Mercadona Online, más intuitiva y fácil de navegar, presenta una funcionalidad y diseño, que es el resultado de la coinnovación de Mercadona con sus clientes. A lo largo de los últimos meses se ha testeado con ellos para conocer sus necesidades y aprender de su experiencia de compra.

La Colmena de Mercadona. / LP

El surtido en este inicio será muy parecido al de las tiendas físicas y los productos se podrán localizar a través de las 'Categorías' o el buscador. El cliente dispondrá de fotos de cada producto y toda la información relevante.

El objetivo de la compañía es servir la compra semanal completa de sus clientes y, por lo tanto, cuenta con un pedido mínimo de 50 euros. Las compras se pueden pagar por el momento sólo con tarjeta bancaria. La entrega al cliente online es a partir del día siguiente de haber realizado el pedido, de lunes a sábado de 7.00 a 22.00 horas y en tramos de una hora.

Además, Mercadona Online prepara los pedidos del producto fresco el mismo día de entrega al cliente, garantizando la máxima calidad y frescura. Igualmente, el área de congelados se ha organizado para que su preparación sea perimetral, evitando que el trabajador tenga que realizar el pedido desde el interior de la cámara de congelado, eliminando así sobreesfuerzos.

La tecnología de la que dispone este nuevo servicio supone un refuerzo de la productividad y eficiencia, multiplicándola hasta cuatro veces más que en el sistema actual de preparación de pedidos en tienda.

Respecto al transporte, se ha diseñado junto con el proveedor valenciano especialista en carrocerías Subiela, unos vehículos de reparto exclusivos para la venta online. Los vehículos tienen en su interior tres zonas de temperatura distintas adaptadas para cada tipo de producto.

Asimismo, el vehículo incorpora un sistema de descarga mecanizado que minimiza la manipulación de la carga, con la consecuente reducción de sobreesfuerzos por parte del trabajador y disminución de tiempo de descarga.

Además, existen dos modelos distintos, uno que permite transportar hasta 15 pedidos, y otro para las zonas de difícil acceso, de hasta 9 pedidos por viaje.

Aquí te presentamos una guía útil para poder comprar online en Mercadona en su nueva web.

1 ¿A qué códigos postales llega la compra online de Mercadona? Zonas de envío

La nueva web para la compra online de Mercadona permite realizar la compra por internet en Valencia, pero no en todas las zonas de la ciudad. De momento se limita a Valencia capital y sólo a determinados códigos postales. Consulta el listado completo para comprar online en Mercadona.

2 Precio ¿Cuánto cuesta el envío de la compra online?

El envío de la compra online de Mercadona es único. Desde la cadena de supermercados aclaran que el coste de preparación y envío es de 7,21€ IVA incluido para todos los pedidos.

3 Horarios ¿Envían las 24 horas del día?

El horario de reparto de la compra online de Mercadona es de 7:00 a 22:00 horas, de lunes a sábado, en tramos de una hora. Además, Mercadona señala que los compradores pueden seleccionar el tramo disponible que más les convenga

4 Lugar de entrega ¿Dónde deja Mercadona el pedido?

La cadena de supermercados señala que sus repartidores entregarán el pedido de la compra online de Mercadona en un único punto dentro de la vivienda a una distancia razonablemente cercana a la puerta de entrada. Siempre, añaden, se dejará el pedido dentro de la vivienda no siendo posible dejarlo en la puerta ni en zonas comunes por motivos de seguridad.

Si por cualquier motivo se le indica al repartidor que entregue el pedido en una dirección diferente a la indicada al realizarlo, la cadena de supermercados valenciana no se hace responsable del estado de los productos a partir de la entrega al receptor.

5 Difícil acceso ¿Se reparte en edificios sin ascensor?

En aquellos casos que para entregar el pedido de compra online de Mercadona haya dificultades para acceder a la dirección de entrega de Mercadona, es importante que el comprador lo comunique en el apartado de «Indicaciones sobre la entrega» dentro de la dirección de entrega. De esta manera, Mercadona puede organizar el reparto teniendo en cuenta los posibles inconvenientes. Consulta los lugares de difícil acceso en los que puede realizar la entrega de la compra online Mercadona.

6 Zonas de envío Mi código postal no está en la zona de envío. ¿Qué puedo hacer?

Los clientes de la cadena de supermercados de Juan Roig que residan en zonas de Valencia que no estén cubiertos por el almacén dedicado en exclusiva a la venta online, situado en el polígono industrial Vara de Quart, podrán seguir comprando como hasta ahora por la web clásica de compra por internet.

En función de la evolución del proyecto, Mercadona irá extendiendo el servicio a otras zonas de Valencia y en próximos años a nuevas ciudades, aunque no se han concretado fechas para esta expansión ni los lugares de entrega de la compra online de Mercadona.

7 Política de propinas ¿Hay que dar propina a los repartidores?

La cadena de supermercados de Juan Roig ha aprovechado el lanzamiento de la nueva web de compra online para actualizar y recordar su política de propinas de Mercadona. ''Para el equipo de personas que formamos Mercadona nuestro mayor premio es la gratificación del trabajo bien hecho. Por ello, no aceptamos propinas'', explican en la web.

8 Envíos a domicilio ¿Quién puede recoger el pedido?

Los repartidores entregan el pedido en la dirección indicada al realizarlo y la persona que esté en el domicilio puede recogerlo. Por lo tanto, el pedido de Mercadona lo recogerá cualquier persona que se encuentre en la dirección indicada para recibir el envío.

9 Horarios de envío ¿Qué pasa si se retrasa el pedido?

Los pedidos de compra online de Mercadona serán entregados al cliente a partir del día siguiente del pedido, de lunes a sábado de 07:00h a 22:00h y en tramos de una hora. No obstante, si el comprador ve que se ha producido un retraso en la hora de entrega de la compra online de Mercadona y aún no ha llegado el repartidor con la compra lo que tiene que hacer es contactar con la cadena de supermercados a través de un chat habilitado en su página web o mediante el telefóno gratuito de atención al cliente Mercadona 900 500 103 marcando la opción 2 de 7:00 a 22:30 de lunes a sábado.

10 Envíos a domicilio ¿Qué pasa si no estoy cuando ha llegado el pedido?

En los casos de que el cliente de Mercadona no esté en casa cuando llegue el pedido pero esté de camino, la cadena de supermercados advierte de que no puede esperar más de cinco minutos «para evitar retrasos en el resto de repartos». Para aquellos casos en los que el repartidor llegue a la dirección indicada y Mercadona no pueda entregar el pedido, dejará una tarjeta para que te pongas en contacto con él a la mayor brevedad. Si finalmente no consiguen entregar tu pedido en el día previsto, «lamentablemente tendremos que anularlo», avisan.

11 Envíos especiales El reparto de congelados y refrigerados

Desde Mercadona garantizan que en el reparto de la compra online no se perderá calidad y frescura en los repartos de congelados y refrigerados de Mercadona ya que disponen de vehículos adaptados con tres temperaturas distintas. Para mayor seguridad explican que los productos no refrigerados se transportan por separado de los frescos que deben estar a más de 5 grados y de los congelados que se mantienen a menos de 22.

12 Envíos especiales Envío a una persona diferente a la que hizo la compra

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los clientes de la nueva tienda de compra online es la de si pueden realizar el envío de sus pedidos de compra de Mercadona a cualquier persona con independencia si es o no el titular de la cuenta desde la que se realiza el pedido. Desde la cadena de supermercados señalan que sus clientes pueden enviar el pedido a quienes quieran independientemente de quién sea el titular del pago. El pedido se entrega en la dirección que se indique al hacer el pedido.