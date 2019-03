Las frases de Juan Roig durante la presentación de los resultados de Mercadona Juan Roig, durante la presentación de resultados. / Jesús Signes El presidente de Mercadona explica los planes de futuro de la cadena de supermercados LAS PROVINCIAS Martes, 12 marzo 2019, 12:18

Juan Roig, presidente de Mercadona, habla en público poco, muy poco. Al empresario valenciano no le gusta estar bajo los focos mediáticos y por eso la presentación anual de los resultados es uno de los momentos más esperados para conocer qué piensa uno de los hombres más vasionarios de España. Estas son algunas de las frases que ha dejado hoy en Paterna (Valencia), en las instalaciones Jarrods, en el Centro de Coinnovación del Jarro, donde ha comunicado los datos de la compañía de 2018 y las previsiones de 2019: ha incrementado un 6% las ventas, hasta los 24.305 millones de euros.

- «Igual que las PERSONAS no vivimos solo para comer, tampoco las EMPRESAS existimos solo para lograr beneficios. Ahora bien: Las PERSONAS no podemos vivir sin comer, las EMPRESAS no podemos vivir sin beneficios»

- «Queremos contribuir a transformar la Sociedad de forma sostenible (…) Nos queda mucho por hacer y debemos ser ejemplo»

- «Vamos a hacer todo lo necesario para Transformar Mercadona (…) este esfuerzo inversor será con recursos propios, sin endeudamiento»

- «Mercadona Online ha supuesto un gran cambio mental. Hoy somos una empresa de supermercados con tiendas físicas y online. Tenemos que continuar mejorando para hacerlo más rentable y estamos en el camino»

- «Estamos inmersos en un proceso de transformación que implica un cambio cultural disruptivo y radical. Estamos pasando de las palabras a los hechos»

- «Estamos tomando muchas decisiones para cumplir con el Modelo de Mercadona y satisfacer SIEMPRE a todos los componentes de la empresa»

