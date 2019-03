Juan Roig en 10 claves Juan Roig. / EFE Cataluña, las elecciones del 28 de abril, el centralismo, los impuestos o las cosas que no habrá en sus supermercados ÁLVARO MOHORTE Valencia Martes, 12 marzo 2019, 15:20

La presentación de resultados de Mercadona sirve a su presidente, Juan Roig, para hablar un poco de todo. Aunque más discreto que otros años, no ha evitado tratar temas como Cataluña, las elecciones del 28 de abril, el centralismo, los impuestos o las cosas que no habrá en sus supermercados... por ahora.

1. Preocupación por Cataluña

El presidente de Mercadona, Juan Roig, no prevé que las elecciones supongan un cambio significativo en España. «Con las elecciones no va a pasar nada, nos iremos un poco más a la derecha o un poco a la izquierda, pero, al final, todos admitimos las reglas de juego. Aunque ganen unos u otros, no va a pasar nada», ha asegurado.

Respecto a Cataluña, sigue preocupado, aunque lo circunscribe a un problema «entre Barcelona y Madrid, y las dos partes lo lían mucho. Tienen que resolverlo, no es tan difícil».

2. España no es sólo Madrid

«Me considero muy español y muy anticentralista», ha asegurado Roig. En ese sentido, ha destacado que todos los AVE van a parar a Madrid, pero no se ha hecho el corredor mediterráneo, algo que ha vuelto a defender. «España es algo más que Madrid», y como ejemplo de coherencia con esta idea, ha destacado que Mercadona no ha entrado en el mercado portugués desde Lisboa, sino desde Oporto.

3. Pagar impuestos es como dejar de fumar

Roig ha defendido que pagar impuestos es «igual de bueno que dejar de fumar», se puede querer pagar menos, pero hay que hacerlo.

La contribución tributaria de la empresa este año ha sido de 293 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 22% por Sociedades y otros impuestos. Ya en Seguridad Social empresarial ha pagado 660 millones y ha recaudado para el Estado IVA por 164 millones, en IRPF 328 millones, a la Seguridad Social de los trabajadores 130 millones. En total, el calculo de la aportación asciende a 1.575 millones.

4. Más inglés para vivir mejor

Roig no prevé que la desaceleración se termine convirtiendo en un quebradero de cabeza, aunque asegura que en Económicas le suspendían en macroeconomía. «No hemos notado nada», ha asegurado antes de insistir en que «España vive del turismo y lo que hay que hacer es cuidarlo. Si habláramos todos en inglés nos iría mejor».

5. Un político se cuela en la rueda de prensa

Roig suele citar a autores de libros de formación de directivos, pero este año ha optado por recordar una anécdota con un político, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha señalado que un día le dijo que a veces había que tomar «decisiones valientes, impopulares y modestas». De este modo, se han reducido los accidentes de tráfico al obligar a ponerse el cinturón o, en el caso de Mercadona, se han corregido errores y optimizado procesos.

6. Los accidentes de Mercadona en 2018

Roig ha lamentado dos accidentes de seguridad alimentaria en la compañía el pasado año. Se trató de la bebida de fresa y plátano, en la que se detectaron trazas de leche de vaca por un error de un operario y con los croissant de crema de cacao, cuyo etiquetado tenía un error al no informar de que tenía también trazas de leche.

7. Descarta comprar Dia

Roig no está interesado en comprar la cadena de supermercados Dia, que actualmente pasa por dificultades. «Zapatero a tus zapatos: somos otro tipo de empresa».

8. Internacionalización sin prisas

Aunque el objetivo de Mercadona ahora se centra en abrir y consolidar Portugal, Roig ha insinuado que el siguiente paso será Italia, al reconocer su interés por el Mediterráneo y destacar que «internacionalización empieza por i».

9. Apertura en domingos

Mercadona abrirá en domingos... pero sólo en Portugal, ya que es lo habitual en el país vecino. En el caso español, considera que se tendría que pagar el doble a los trabajadores y eso subiría los precios, «una cosa que no quiere el cliente», asegura Roig.

10. La wifi tendrá que esperar

A pesar de ser una demanda recurrente de los clientes, Mercadona descarta ofrecer wifi gratis en sus establecimientos.

Por contra, la compañía está desarrollando un plan de digitalización interna e impulsando la venta online, que extenderá este año a Barcelona y prevé tenerla activa en las principales ciudades de España.

En todo caso, ha asegurado que cree más «en el 'pequeño data' que en 'big data'. Hay que gestionar mejor en digitalización y tardaremos unos años».