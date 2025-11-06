El dinero en efectivo que necesitas tener en casa, según el Banco Central Europeo La entidad recoge ciertas recomendaciones sobre la cantidad de euros que conviene tener en metálico en el domicilio

Tamara Villena Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:47

El dinero en efectivo sigue siendo una parte más de nuestro día a día, por mucho que haya quien ya no pase tanto por el cajero. Aunque a día de hoy está claro que los pagos con dispositivos 'contactless' y tarjetas de crédito son los preferidos por mucha gente, gracias a la rapidez y comodidad con la que permiten realizar cualquier operación, sigue siendo necesario llevar algo de 'suelto' en la cartera por si acaso.

Está claro que, a la hora de pagar en un bar o cualquier tienda, es mucho más cómodo pagar a golpe móvil o 'smartwatch' y no tener ni que sacar la cartera. No obstante, es necesario seguir llevando algún que otro billete encima porque no en todos los establecimientos ofrecen el pago con datáfono o algunos incluso exigen un mínimo para poder realizarlo.

Luego está también el otro extremo, los ciudadanos que prefieren tener un buen puñado de euros en casa para emergencias, por lo que sacan bastante dinero del cajero para tener a buen recaudo. Hay dudas sobre cuál es la cantidad adecuada para tener 'bajo el colchón', ya que aunque puede resultar muy útil en casos de necesidad, como durante un apagón, también puede ser arriesgado en caso de robo o incendio.

El propio Banco Central Europeo se pronunciaba al respecto para aclarar el importe aproximado que sería recomendable tener en metálico en el domicilio, en un documento técnico con un título bastante revelador: 'Mantén la calma y lleva efectivo' (Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of physical currency across four crises).

En el informe, la entidad analiza varios supuestos como una pandemia, guerra o un apagón como el que sufrió España el pasado mes de abril. Situaciones en las que todo el mundo busca hacerse con billetes ante la imposibilidad de emplear los métodos de pago electrónicos.

El BCE incide en que la clave no está en elegir un método u otro, si no en diversificar y tener varias opciones como recurso. Aunque el informe no recomienda una cifra exacta, sí recoge las medidas puestas en marcha en algunos países europeos, como Países Bajos, Finlandia o Austria, que aconsejan mantener entre 100 y 70 euros por persona para poder hacer frente al menos a tres días de emergencia.