Un hombre saca dinero en efectivo de un cajero. YANNIS BEHRAKIS / REUTERS

Este es el país de Europa que más dinero en efectivo utiliza: la posición de España

Aunque su uso ha disminuido, más de la mitad de las transacciones se siguen realizando con billetes, pero suelen ser de importes más reducidos

Mar Georga

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:42

Comenta

El Banco Central Europeo ha publicado una radiografía del uso que se hace del dinero en efectivo en Europa. El número de personas que se decantan por los métodos de pago digitales (tarjeta, Bizum, PayPal, Apple Pay y homólogos...) sigue aumentando. Especialmente en lugares como los Países Bajos (22%), Finlandia (27%) y Luxemburgo (37%), quienes ya presentan unos porcentajes de pago en efectivo marginales.

«En los Países Bajos hay tasas muy altas de adopción de métodos de pago digitales, como los pagos sin contacto con tarjeta de débito o smartphone. Los consumidores neerlandeses perciben los pagos sin contacto como más rápidos y cómodos que, por ejemplo, el efectivo o los pagos tradicionales con tarjeta de débito», destaca un portavoz del DNB (De Nederlandsche Bank) a 'Euronews Business'.

La posición de España respecto a la media europea en uso de dinero en efectivo

En contraposición, los países europeos en los que se utiliza con mayor asiduidad el dinero en efectivo como método de pago son Malta (67%), Eslovenia (64%) y Austria (62%). En cuanto a la posición que ocupa España en la clasificación de países por uso de métodos tradicionales de pago, el país ibérico ocupa la quinta posición, con un porcentaje del 57%, por detrás de Italia (61%) y Eslovaquia (57%).

La media europea se sitúa en un 52% en el número de pagos realizados con billetes, por lo que España se sitúa por encima de la media. En resumen, en 14 de los 20 países de la Eurozona el efectivo sigue siendo el método de pago más utilizado. Por último, el BCE destaca que el efectivo es el medio de pago más utilizado para las compras de pequeño importe, pero para los pagos superiores a los 50 euros se utiliza la tarjeta con mayor frecuencia.

