Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monedas de euro y dos euros, en imagen de archivo. LOUISA GOULIAMAKI

La moneda de 2 euros que puedes vender por 200

Conmemora el 30 aniversario de la bandera de la Unión Europea

JZ

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:11

Comenta

¿Te imaginas sacar una moneda de dos euros de tu bolsillo y que su valor sea mucho más elevado? Es lo que ocurre con ciertas piezas que por sus características particulares disparan su precio. Los amantes del coleccionismo están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero por ellas y pasan a ser muy cotizadas.

Un ejemplo de ello es la moneda de 2 euros emitida en 2015 para celebrar el 30 aniversario de la bandera de la Unión Europea. Presenta un diseño único, con doce estrellas que se transforman en figuras humanas y simbolizan la unidad y cooperación entre los pueblos de Europa. En la versión española se puede ver la inscripción ESPAÑA junto a los años «1985-2015», que recuerda los datos que conmemora.

El griego Geórgios Stamatópoulos dejó sus iniciales en el diseño y la moneda también incluye el logotipo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Es bimetálica, tiene un núcleo de níquel recubierto de níquel-latón y anillo exterior de cuproníquel, pesa 8,5 gramos y mide 25,75 mm de diámetro.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó 4.300.000 unidades, de las cuales 10.000 tenían un acabado especial. Esas versiones proof se vendieron en 2015 a un precio de 24 euros. Actualmente, el hecho de que tenga una tirada limitada provoca que puedan alcanzar precios mucho más altos.

Es lo que ocurre con la versión proof, que se puede vender por hasta 200 euros en tiendas especializadas. Por lo tanto, conviene revisar tu cartera porque quizás encuentres esta moneda que te puede dar una buena alegría.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  4. 4

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  5. 5 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  6. 6

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  7. 7 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  8. 8

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos
  9. 9

    El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores
  10. 10

    La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La moneda de 2 euros que puedes vender por 200

La moneda de 2 euros que puedes vender por 200