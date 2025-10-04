La moneda de 2 euros que puedes vender por 200 Conmemora el 30 aniversario de la bandera de la Unión Europea

¿Te imaginas sacar una moneda de dos euros de tu bolsillo y que su valor sea mucho más elevado? Es lo que ocurre con ciertas piezas que por sus características particulares disparan su precio. Los amantes del coleccionismo están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero por ellas y pasan a ser muy cotizadas.

Un ejemplo de ello es la moneda de 2 euros emitida en 2015 para celebrar el 30 aniversario de la bandera de la Unión Europea. Presenta un diseño único, con doce estrellas que se transforman en figuras humanas y simbolizan la unidad y cooperación entre los pueblos de Europa. En la versión española se puede ver la inscripción ESPAÑA junto a los años «1985-2015», que recuerda los datos que conmemora.

El griego Geórgios Stamatópoulos dejó sus iniciales en el diseño y la moneda también incluye el logotipo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Es bimetálica, tiene un núcleo de níquel recubierto de níquel-latón y anillo exterior de cuproníquel, pesa 8,5 gramos y mide 25,75 mm de diámetro.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó 4.300.000 unidades, de las cuales 10.000 tenían un acabado especial. Esas versiones proof se vendieron en 2015 a un precio de 24 euros. Actualmente, el hecho de que tenga una tirada limitada provoca que puedan alcanzar precios mucho más altos.

Es lo que ocurre con la versión proof, que se puede vender por hasta 200 euros en tiendas especializadas. Por lo tanto, conviene revisar tu cartera porque quizás encuentres esta moneda que te puede dar una buena alegría.

