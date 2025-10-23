La ley aclara si pueden cobrarte un suplemento por pagar con tarjeta de crédito Algunos establecimientos solicitan un cobro extra por permitir las transacciones con este método de pago

Tamara Villena Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 00:57

Las tarjeta de crédito y dispositivos 'contactless' se han convertido en el método de pago por excelencia y desde hace ya unos años son muchos quienes los utilizan prácticamente para cualquier transacción, por pequeña que sea. Da igual si vas a pagar una barra de pan de menos de un euro o una cena de cientos, un pequeño gesto basta para realizar el cobro y nos despreocupamos por comploeto de tener que sacar la cartera.

Aunque que los pagos virtuales hayan ganado mucho terreno al dinero en efectivo, eso no significa que haya que ir sin nada de 'suelto' encima, ya que nunca se sabe si en el establecimiento donde tengas que pagar ofrece el pago en datáfono o tiene un importe mínimo para poder realizarlo.

También puede ocurrir que en algunos locales te pidan un suplemento por pagar con tarjeta, algo que lógicamente despierta dudas sobre si es legal o no que puedan perdirle más dinero al cliente según el método de pago que escojas.

Este cargo suele justificarse al cliente como el cobro por las comisiones que las entidades bancarias ponen a los locales por las operaciones con datáfono. Pero la realidad es que, ya sea que lo avisen previamente con un cartel en el local o te lo digan en el momento de pago, la ley ampara que el cliente no debe ser quien pague por este tipo de transacciones, por lo que no es legal que intenten hacerlo. La directiva 2015/2366 de la Unión Europea ya prohibió esta práctica, una medida que se incorporó a la normativa española con el Real Decreto-ley 19/2018 sobre servicios de pago.

No obstante, hay que tener en cuenta que sí existen algunas excepciones en las que pueden cobrarte un suplemento por el pago con tarjeta, esencialmente cuando la transacción con dicho método supone un gasto notablemente más elevado. Se trata, por ejemplo, cuando una tarjeta tiene comisiones muy altas como algunas extranjeras. Aún así, se debe informar al cliente del cobro adicional antes de efectuarlo.