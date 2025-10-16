El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el repunte del precio del oro: «Es muy volátil» El economista llama a la prudencia para quienes buscan tanto vender joyas como invertir en este material

Tamara Villena Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 23:47

La 'fibre del oro' ha llegado a España y los inversores tienen el ojo puesto en la compra venta de este material para conseguir aumentar sus beneficios. Quién más y quién menos tiene alguna que otra joya de este preciado material en casa, conocido por ser una apuesta seguro y nunca perder valor.

El oro nunca se devalúa porque su oferta es limitada, no se oxida ni se correo, por lo que su durabilidad permite que se considere un activo tangible a largo plazo. Por ello, en tiempos de crisis e inestabilidad la mayoría de inversores apuestan por la compra de joyas y objetos realizados con este material como un mecanismo de refugio para proteger su capital.

Ahora, con la incertidumbre geopolítica, la debilidad del dólar y las masivas compras de los bancos centrales, el precio del oro pasa por un notable repunte. Así que los inversores están viendo esta vía como una opción muy interesante a día de hoy para engrosar sus cuentas. Sobre esto se ha pronunciado recientemente el economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y colaborador de programas como 'Más vale tarde', que se ha pronunciado sobre las personas que acuden a las tiendas de 'compro oro' con las joyas que encuentran por casa.

El experto hace un llamamiento a la prudencia ante el repunte del oro, que ya ha subido más de un 50% en lo que va de año, y las previsiones apuntan a que siga en tendencia alcista. En caso de querer vender oro, Bernardos recomienda «no hacerlo en el primer sitio que lo quiera comprar», ya que hay que «conseguir un valor de tasación correcto». «No es lo mismo una joyita bonita que una fea y cuyo valor sólo es el oro», ha apuntado el especialista.

«La joya bonita cotiza con prima, aunque lo que tú consideras una joya bonita igual para el joyero no lo es», decía el economista, que tamnién comentaba las causas que están llevando a este repunte: «Hay mucha incertidumbre, el dólar está con perspectiva de depreciarse y por otro lado, es un refugio para los inversores internacionales como lo fue la deuda de Estados Unidos», señalaba Bernardos, que proseguía explicando que los bancos centrales están deshaciéndose de los dólares y aprovisionándose de oro.

Eso sí, el experto recordaba que el precio del oro «es muy volátil» y, aunque ahora esté en pleno repunte, puede caer en cualquier momento. Así que Bernardos aprovechaba para lanzar un importante consejo para los que estén pensando invertir en este material: vale la pena «comprar acciones en compañías mineras especializadas en la extracción de oro, porque es más fácil vender unas acciones, y tiene más liquidez, que lingotes. Además no hay que guardarlas en ningún sitio ni corren el riesgo de que te las roben», concluía.