El aviso del Banco de España sobre el cobro de los premios de lotería La entidad alerta sobre un bulo en su nombre y avisa cómo debe realizarse este proceso

Tamara Villena Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 00:52 Comenta Compartir

Los premios de lotería siempre parecen algo lejano y casi más propio de una película que de la vida real, pero son muchos los jugadores que semana tras semana logran llevarse un gran dineral al bolsillo tras cerrar una pequeña apuesta. Un gesto tan simple como sellar un boleto te puede cambiar la vida de la noche a la mañana, así que son muchos los que se animan a probar suerte de vez en cuando.

Por eso no es de extrañar que los ciberdelincuentes, que están al tanto de todo e idean mil formas de hacerse creíbles para estafar a sus víctimas, empleen la excusa de la lotería para tratar de sacar dinero de cuentas ajenas. Y es que a día de hoy parece muy complicado diferenciar entre qué es real y qué es un timo, ya que los estafadores idean pretextos cada vez más verosímiles para ganarse la confianza de sus víctimas.

Una de estas excusas que los delincuentes ponen en marcha pone como señuelo el Banco de España y el cobro de supuestos premios de lotería, un timo del cual el propio organismo ha decidido avisar a través de un comunicado en su sede electrónica.

«El Banco de España ha recibido numerosas consultas de particulares sobre la autenticidad de ciertos mensajes recibidos por correo electrónico, fax o teléfono en los que se menciona al Banco como entidad depositaria de importantes cantidades de dinero procedentes de premios de la lotería española (El Gordo, La Primitiva, etc.) o de otras fuentes de similar carácter», expone la entidad en su web.

En esos mensajes se añade que el cobro de dicho dinero exige al supuesto beneficiario el abono previo de una suma de dinero en concepto de impuestos, pago de hipotéticos certificados -relativos a la lucha contra la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero, supuestos certificados fiscales, etc.-, gastos bancarios, gastos de envío, tramitación de un seguro, entre otros.

Una premisa falsa, sobre la cual el organismo advierte de forma tajante: «El Banco de España no ofrece servicios bancarios a particulares y advierte que esas supuestas cuentas de depósito son falsas, de modo que si recibe algún mensaje relacionado con esos presuntos premios o cantidades depositados en el Banco de España, sepa que no es veraz», concluye la entidad, con el fin de evitar que los ciudadanos caigan en esta estafa.