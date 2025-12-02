Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos

Verifactu no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:32

Comenta

El Ministerio de Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para facilitar la adaptación de las ... empresas. Fuentes de Hacienda confirman a este medio que esta ampliación será de un año. Es decir, que no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.

