Aena confirma que el aeropuerto de Manises se ampliará entre 2027 y 2031

Aena ha confirmado este jueves que la ampliación del aeropuerto de Valencia ha sido incluida en su plan de inversiones para los años 2027- ... 2031, presentada este jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. El aeródromo alicantino ha sido el elegido por Pedro Sánchez para presentar un programa de gasto dotado con 13.000 millones de euros, que también incluirá una partida de los que más de 1.000 irán destinados a la ampliación de sus instalaciones, con una remodelación de la terminal de pasajeros y una nueva calle de rodaje.

Así lo ha detallado este jueves en la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández, que ha acogido la presentación de este plan de gasto, como paso previo a su incorporación en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para dicho periodo.

En el quinquenio 2027-2031 arrancarán las actuaciones más significativas en el Aeropuerto de Valencia, según ha explicado Aena. Unas actuaciones en las que se contempla la ampliación de la terminal principal de Manises. El gestor aeroportuario todavía no ha desvelado la cifra de inversión que se destinará a la reestructuración del aeródromo valenciano, aunque sí que ha confirmado que entre las actuaciones de mejora se incluirá la creación de un nuevo control de seguridad con la última tecnología o la instalación de puertas de embarque conectadas por pasarela.

Asimismo, Aena ha confirmado que los trabajos de mejora también pondrán el foco tanto en la zona de aparcamientos como en los accesos, que suponen un rompecabezas para visitantes y taxistas.

Pedro Sánchez sí que ha desvelado la inversión que se realizará para efectuar cambios en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. En concreto, Aena destinará mil millones para ejecutar la ampliación de la antigua terminal, así como para la construcción de una nueva pista de rodaje, entre otras actuaciones. Estas obras permitirán aumentar el tránsito de aviones y evitar el colapso del aeródromo provincial. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo obvia construcción de la segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Sin embargo, Sánchez no se ha referido a uno de los grandes anhelos del empresariado: la segunda pista, una reclamación de la Cámara de Comercio y de la Generalitat, que el Ministerio de Transportes hasta siempre se ha negado, al asegurar que las aerolíneas no la pedían.

Pero hasta el propio presidente de Aena, Maurici Lucena, ha reconocido que «empieza a estar a cosa apretada«, en cuestión de navegación aérea. »La fuerza del tráfico después de la pandemia que ha colocado a varios aeropuertos al límite de su capacidad«, ha admitido, y, por eso, »los grandes aeropuertos necesitan una gran ola inversora«.

Mauricio Lucena, presidente de Aena, ha celebrado «un volumen muy grande de inversiones» para el sistema aeroportuario español, mientras que el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha explicado que la decisión de anunciar la inversión en Alicante ha sido intencionada «para poner el foco más allá de Madrid, en un aeropuerto de los importantes de nuestra red, de la España periférica, que nos puede servir bien para explicar un sistema que etsá basado en el equilibrio».

Asimismo, Puente justificó la necesidad de este nuevo impulso inversor para evitar «morir de éxito» ante el crecimiento récord del tráfico aéreo. Recordó que España ha liderado la recuperación postpandemia, alcanzando 283 millones de pasajeros en 2023 y previendo superar los 320 millones en 2025, un crecimiento sin parangón a nivel mundial. Sánchez ha indicado que uno de cada diez pasajeros que pasen por España lo harán en la Comunitat Valenciana. Es decir, 30,2 millones de viajeros.

Según ha explicado Aena, las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas. Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.