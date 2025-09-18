Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pedro Sánchez junto a Mauricio Lucena, presidente de Aena, durante la presentación del plan de inversiones. EP

Aena confirma que el aeropuerto de Manises se ampliará entre 2027 y 2031

El gestor aeroportuario deja sin detallar la cifra de inversión que destinará a Valencia, pero confirma un desembolso de 1.000 millones para la mejora de las instalaciones en Alicante

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:09

Aena ha confirmado este jueves que la ampliación del aeropuerto de Valencia ha sido incluida en su plan de inversiones para los años 2027- ... 2031, presentada este jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. El aeródromo alicantino ha sido el elegido por Pedro Sánchez para presentar un programa de gasto dotado con 13.000 millones de euros, que también incluirá una partida de los que más de 1.000 irán destinados a la ampliación de sus instalaciones, con una remodelación de la terminal de pasajeros y una nueva calle de rodaje.

