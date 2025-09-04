Cámara Valencia urge la ampliación del aeropuerto para evitar la pérdida de 1.000 millones y de 16.000 empleos

El aeropuerto de Valencia vive uno de sus momentos más álgidos en cuanto a cifras de pasajeros debido, sobre todo, a la expansión internacional conseguida ... gracias a la incorporación de más de una veintena de rutas directas hacia el extranjero en los dos últimos años. Sin embargo, las previsiones tanto para este año como para los próximos indican que la instalación valenciana ya roza el límite de su capacidad operativa, por lo que desde Cámara Valencia advierten que «urge poner en marcha cuanto antes la ampliación del aeropuerto de Valencia».

Así lo ha reclamado la entidad cameral en un estudio publicado este jueves en el que analiza la saturación operativa de la instalación, que, según explica, en el próximo lustro podría llegar a operar un 65% por encima de su capacidad, en caso de que no se realizaran las actuaciones de ampliación.

El organismo presidido por José Vicente Morata no solo avisa de los posibles riesgos que puede suponer la no ampliación para la gestión aeroportuaria, sino que también advierte de las posibles pérdidas para la economía y el tejido empresarial valenciano. En concreto, Cámara Valencia estima que «la falta de adecuación de la infraestructura» podría dejar unas pérdidas de 1.024 millones anuales hasta 2030 en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) y podría llegar a afectar a más de 16.000 puestos de trabajo.

De modo que exige una revisión de las inversiones previstas para la instalación valenciana entre 2022 y 2026, puesto que el aeropuerto de Manises tan solo recibirá un 1,5% del total de inversiones (33,4 millones de los 2.250 millones destinados al conjunto de aeropuertos) a pesar de la aportación que realiza la provincia de Valencia al conjunto de España en términos de PIB (5%).