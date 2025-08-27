Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo La compañía Finnair operará los dos vuelos semanales entre el 11 de abril y el 24 de octubre

Javier Gascó Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:01

Pocos días después de conocer que el aeropuerto de Manises ha sido el que más ha crecido en número de turistas internacionales en el último año, el aeródromo valenciano confirma una nueva ruta directa al norte de Europa para el próximo verano. Manises estrenará nueva conexión aérea directa el próximo verano con la capital de un país que desde 2017 es considerado el más feliz del mundo, según el World Happiness Report.

La compañía Finnair será la encargada de operar el doble vuelo semanal (martes y sábado) que unirá Valencia y Helsinki, capital de Finlandia, a partir del 11 de abril y hasta el 24 de octubre. Será la primera vez que Finnair ofrezca servicios regulares entre ambas ciudades, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las salidas desde Valencia serán a las 10.35 horas con llegada a Helsinki a las 15.45 horas, lo que permitirá conexiones con muchos de los vuelos de Finnair hacia otros destinos en Finlandia, el norte de Europa, Asia y América. Los vuelos de regreso desde Helsinki despegarán a las 06.20 horas y aterrizarán en Valencia a las 09.50 horas.

«La Comunitat Valenciana es, además, un destino turístico muy popular para los viajeros del norte de Europa, que ahora tendrán un acceso más fácil y cómodo a la zona», ha explicado el director regional de Finnair para el sur de Europa, Geoffrey Carrage.

De hecho, la nueva conexión con Finlandia puede suponer la consolidación del turista procedente del norte de Europa a la Comunitat. Este verano el aeropuerto de Manises ha estrenado conexión con Oslo y Reykjavik, que se suman a la que ya disponía con Copenhague. El Airbus A320 será el modelo elegido por la compañía para cubrir esta nueva ruta con la que Valencia sumará conexiones directas con 28 países distintos.