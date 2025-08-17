La batalla política por la ampliación del aeropuerto se recrudece

La ampliación del aeropuerto de Manises ha vuelto a convertirse en un arma arrojadiza entre el PP y Compromís. Mientras que el portavoz de ... Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha considerado que la actuación «debería ser una prioridad máxima para el Gobierno»; el diputado en el Congreso y Portavoz de Turismo de Compromís, Alberto Ibáñez, acusó a Carlos Mazón y a sus compañeros de partido de «propiciar el cambio climático».

La nueva batalla política llega después de que la consellera de Turismo, Marián Cano, reclamase la ampliación de los aeropuertos valencianos, que en julio registraron datos históricos de afluencia. El aeropuerto de Valencia registró en julio 1.132.402 pasajeros, un incremento del 4,2% respecto al mismo mes de 2024. Por su parte, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández alcanzó los 2.106.991 pasajeros, un 5,9% más interanual.

Las cifras han llevado a que ambos aeropuertos trabajen, según el gobierno valenciano, por encima de su capacidad técnica. «Ya no caben más retrasos, debería ser una prioridad máxima para el Gobierno», ha reclamado González de Zárate. El portavoz popular ha pedido la ampliación de la terminal de Manises y la construcción de la segunda pista de Alicante-Elche a través de un comunicado en el que insta al Gobierno a considerar la actuación de prioritaria.

«La Comunitat Valenciana es un territorio que atrae el turismo, la gente nos visita porque se hacen las cosas bien, tenemos maravillosos rincones naturales, rurales y urbanos que reciben miles de visitantes, especialmente en verano y eso lo debemos proteger, cuidar y dar el mejor servicio posible», ha aseverado, al tiempo que ha lamentado que «sin la inversión del Gobierno y solo con el esfuerzo del Consell es imposible sostener».

Sin embargo, la llegada cada vez de un mayor número de turistas es vista con cierta preocupación desde el otro lado del espectro político de la Comunitat. El portavoz de Turismo de Compromís Ibáñez la alertado de que la ampliación de los aeropuertos y la llegada de más visitantes «empeorará el precio del alquiler en nuestras ciudades, saturará los servicios públicos y hará que nuestros salarios sean más precarios al estar vinculados al turismo y la hostelería».

Para el parlamentario valenciano «Mazón y Puente, ese dueto de verano, siguen empecinados en ampliar grandes infraestructuras para traer más turistas con los efectos que eso conlleva: mayor impacto medioambiental y encarecimiento del precio de la vivienda».

Según Ibáñez, «más turistas significa mayor precio del alquiler, degradación de nuestras ciudades, saturación de los servicios públicos, mayor aumento de las temperaturas y un más riesgo de sufrir otra DANA».