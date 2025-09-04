Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años

¿Qué hay detrás del imparable crecimiento de visitantes internacionales que experimenta la Comunitat verano tras verano? Es cierto que el éxito del sector turístico ... valenciano no está ligado a una única cuestión. Más bien las imponentes cifras –entre enero y julio la región ya ha superado los 7 millones de turistas– surgen como resultado de un conglomerado de elementos, entre los que inevitablemente debe incluirse el aeropuerto de Valencia, que ya es el que más crece de España en cifras de viajeros internacionales recibidos.

En medio de un debate –el de su ampliación– que cada vez coge más fuerza, el aeródromo valenciano amplía año tras año su oferta de destinos internacionales. El estreno de cada campaña, veraniega o invernal, supone la llegada de nuevas rutas directas en su mayoría hacia otros países europeos y operadas por aerolíneas de bajo coste.

En concreto, el aeropuerto ha ganado 22 vuelos directos internacionales, entre ellos uno transoceánico, desde el año pasado, a los que se deben sumar los 5 ya confirmados entre la campaña de invierno de este año y el inicio de 2026.

Bien es cierto que en los últimos dos años, Manises también ha visto como las compañías dejaban de ofrecer diversas rutas, en algunas ocasiones debido a la baja rentabilidad que les ofrecía y en otras debido a factores externos a la infraestructura valenciana.

Sin embargo, desde principio de 2024 el aeropuerto de Valencia apenas ha perdido por completo la conexión con nueve destinos internacionales, ya que en el resto de rutas que han sido canceladas (un total de 16, de las cuales se han recuperado algunas y otras sólo se operan durante una de las dos temporadas) sigue operando otra aerolínea distinta.

La expansión internacional del aeropuerto valenciano lleva fraguándose desde hace varios años. Sin embargo, los dos últimos veranos ha ganado fuerza. La campaña estival de 2024 se presentó con más de una docena de novedades ofrecidas en su inmensa mayoría por aerolíneas 'low-cost'.

Ryanair celebró su vigésimo aniversario en el aeródromo valenciano con seis nuevos destinos internacionales repartidos entre Italia, Polonia, Bulgaria e Inglaterra y obligó a la competencia a subir su apuesta. Wizz Air no se quedó atrás y entre la temporada de invierno y verano sumó cinco nuevas rutas, mejorando la oferta en zonas como Italia, con la incorporación de Miñlán-Malpensa.

La recuperación del vuelo directo a Copenhague, operado por la aerolínea Norwegian, y el regreso de la conexión con Argel, cancelada durante la pandemia, fueron dos de los hitos del 2024.

Un año más tarde, el aeropuerto de Manises no sólo ha aumentado la cifra de destinos europeos, sino que también ha recuperado una ruta transoceánica, con el vuelo directo a Montreal (Canadá), estrenado este verano y operado por Air Transat.

Sin embargo, la mayoría de novedades de este curso tienen que ver con la zona norte y este del Viejo Continente. Destinos como Reykjavik (Islandia) u Oslo (Noruega) se suman a la lista de ciudades con las que Valencia ya tiene conexión directa, lo que confirma una de las estrategias del Consell en materia turística: la consolidación de la Comunitat como destino en la zona norte de Europa.

De hecho, de los nueve destinos con los que Manises ha perdido conexión directa en los últimos dos años, sólo uno (Billund, en Dinamarca) se encuentra en los países nórdicos.

Además, con vistas al próximo verano, el aeropuerto valenciano aumentará su presencia en las regiones del noreuropeas con una ruta directa a Helsinki, recientemente anunciada por la compañía Finn Air. Asimismo, los viajeros valencianos podrán volver a viajar a Burdeos a partir del 7 de noviembre y añadirán en su lista de opciones para el próximo año el aeropuerto de Luton, en Londres; el de Venecia y el de Iasi, entre Rumanía y Moldavia.

Con la mirada fija en Nueva York, pero también en Asia

Mientras el aeropuerto de Manises no deja de recibir viajeros, la conselleria de Turismo trabaja para consolidar ese crecimiento con la llegada de nuevas rutas directas con destinos que puede ofrecer un salto de calidad tanto al viajero valenciano como a la propia ciudad.

Son diversos los frentes que tiene abiertos el departamento de Marián Cano para tratar de alcanzar tal propósito. Desde su conselleria reconocen que el norte de Europa «es una zona con potencial de crecimiento», por lo que se trabaja para ampliar la oferta de destinos en los países nórdicos, que ya son la tercera región que más turistas envía a la Comunitat Valenciana (643.230) en lo que va de año.

Más allá de las fronteras europeas, uno de los objetivos prioritarios del actual gobierno valenciano es devolver a Valencia la conexión aérea directa con Nueva York, que la compañía Delta Air Lines operó entre 2009 y 2012. Han sido varias las reuniones que han tenido representantes del Consell con la compañía que ya se encargó de ese vuelo con el objetivo de recuperar esa ruta.

Fue tras el último de esos encuentros –el que mantuvo el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, con representantes de Delta Airlines en Atlanta– cuando se confirmaron las sensaciones positivas para un posible regreso de la aerolínea a Manises. De hecho, Andrew Bouman, responsable de relaciones institucionales de Delta Air Lines, y Chris Carroll, gerente de rutas transatlánticas, trasladaron al secretario autonómico de Turismo el interés de la compañía por la Comunitat Valenciana y confirmaron que la región se encuentra en su lista de destinos preferentes dentro de sus planes de expansión internacional.

Pero los planes del gobierno valenciano no sólo pasan por Estados Unidos, sino también por Asia, como confirmó el propio Carlos Mazón en la presentación de objetivos turísticos del Consell en la pasada edición de Fitur. El jefe del Consell resaltó la importancia de impulsar la promoción internacional «tanto en los mercados consolidados como los emergentes en zonas como Norteamérica o Asia» con el objetivo de «garantizar la viabilidad y competitividad futura del sector».

En el continente asiático, la conselleria de Turismo no se fija un destino proritario, como sí hace en América con Nueva York. Sin embargo, países como China, Emiratos Árabes o Dubái parten como favoritos en la puja por hacerse un hueco en la lista de destinos con los que conecta el aeropuerto de Manises, debido a su gran potencial turístico.