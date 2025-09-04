Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viajeros hacen cola en el vestíbulo del aeropuerto de Manises. Jesús Signes

Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años

Las aerolíneas de bajo coste ganan peso en las conexiones con el extranjero y el noreste europeo refuerza su presencia

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:39

¿Qué hay detrás del imparable crecimiento de visitantes internacionales que experimenta la Comunitat verano tras verano? Es cierto que el éxito del sector turístico ... valenciano no está ligado a una única cuestión. Más bien las imponentes cifras –entre enero y julio la región ya ha superado los 7 millones de turistas– surgen como resultado de un conglomerado de elementos, entre los que inevitablemente debe incluirse el aeropuerto de Valencia, que ya es el que más crece de España en cifras de viajeros internacionales recibidos.

