La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair

Los aeropuertos de Valencia y Alicante se han salvado parcialmente del reajuste anunciado este miércoles por Ryanair con el que la aerolínea de bajo ... coste pretende reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno, lo que supondrá la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales).

La compañía ha anunciado que cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, al tiempo que mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez. De modo que los dos principales aeródromos valencianos no se verán afectados de manera directa por los recortes, aunque sí que lo harán de forma indirecta.

Cómo afecta a Valencia, Alicante y Castellón

El cierre de la base de Santiago y la cancelación de los vuelos a Tenerife Norte provocará la pérdida de tres conexiones directas entre la Comunitat y estos destinos. Durante el invierno de 2025, Ryanair dejará de volar tanto desde Valencia como desde Alicante hasta Tenerife, y será a partir de enero de 2026 cuando el aeródromo alicantino también pierda la conexión con el de Santiago.

Por su parte, Valencia únicamente verá reducidas las conexiones con Galicia después de que la compañía recorte la capacidad de la conexión directa con Santiago, que pasará de tener ocho vuelos semanales a disponer de solo cuatro por semana.

Asimismo, la compañía también ha anunciado una reducción de su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias de cara a esta campaña de invierno. En ese sentido, Ryanair todavía no ha concretado los vuelos que se verán afectados, pero la medida también puede afectar al aeropuerto de Manises, desde donde Ryanair opera las conexiones Valencia-Santander y Valencia-Gran Canaria.

Ryanair cancelará un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania «Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas», afirmó Wilson.

Por todo ello la aerolínea vuelve a pedir a la CNMC y al Gobierno español que rechacen los «excesivos aumentos de las tasas» y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo.

No obstante, el directivo ha desvelado que la compañía tiene un pedido de 300 aviones en marcha y que los colocará «donde sean más competitivos». En este sentido en España seguirá creciendo en otros aeropuertos más grandes como Málaga y Alicante «porque allí los precios son más competitivos». El crecimiento exacto y los aeropuertos en los que aumentará la compañía se anunciara en las próximas semanas en la presentación de la programación completa de invierno.