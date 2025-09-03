Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair
Un avión de Ryanair vuela con Santander al fondo Sane

Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión

La compañía desviará dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania tras criticar «las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica Aena»

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:32

Ryanair ha cumplido su amenaza y este 3 de septiembre ha comunicado los aeropuertos españoles que se verán afectados por recortes en billetes, vuelos e incluso a los que dejará de volar. Según ha anunciado la compañía irlandesa, Ryanair cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, al tiempo que mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias este invierno.

Esta medida ha sido adoptada «debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena», según denuncian, lo que conllevará la reducción su capacidad en un 41% en las regiones españolas (-600.000 plazas) y en un 10% en las Islas Canarias (-400.000 plazas) este invierno. En total, un millón de plazas menos en invierno y dos millones anuales.

Los aeropuertos afectados

Ryanair cancelará un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias.

• Santiago de Compostela: Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses en la región de Galicia.

Vigo: Suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026

Tenerife Norte: suspenderá sus vuelos a partir del inicio del invierno de 2025.

• Los aeropuertos de Valladolid y Jerez permanecerán cerrados durante el invierno de 2025.

Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania. «Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas», afirmó Wilson.

Reducción de billetes vendidos

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, también anunció que se reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).

