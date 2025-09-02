Los recortes de plazas de Ryanair podrían beneficiar a los aeropuertos valencianos La compañía amenaza con retirar un millón de asientos de los aeródromos regionales que no le ofrezcan rentabilidad como protesta a la subida de tasas de Aena y reubicarlos en zonas que generen «un mejor retorno»

Los aeropuertos regionales españoles afrontan una semana que puede ser crucial para el futuro de sus operaciones, ya que muchos de ellos pueden quedarse sin conexiones aéreas si la aerolínea irlandesa Ryanair cumple este miércoles sus amenazas y vuelve a realizar nuevos ajustes de capacidad para los próximos meses (de finales de octubre a finales de marzo) en respuesta a la subida de tasas aeroportuarias anunciada por Aena hace unas semanas.

La presencia de la aerolínea low cost es decisiva en aeropuertos regionales españoles como Murcia (donde supone el 47% sobre el total de sus operaciones, según datos consultados por Europa Press en fuentes de Aena. También mantiene una elevada actividad en otros aeropuertos como Girona (38,8%), Alicante (38%), Santiago (31,4%) y Zaragoza (21,8%).

Todos ellos podrían sufrir un importante recorte de plazas ante la escasez de competidores, algo que ya han podido comprobar de primer mano este verano algunos de ellos.

La irlandesa ya redujo su tráfico en España en un 18% este verano perdiendo 800.000 asientos y 12 rutas «por las excesivas tasas aeroportuarias y la falta de efectividad de los planes de incentivos» del operador aeroportuario Aena.

Sin embargo, la reducción en aeropuertos regionales puede resultar beneficiosa para aquellos aeródromos de mayor tamaño en los que la compañía sí que saca una mayor rentabilidad a sus operaciones, como son el de Manises y el de Elche-Alicante.

La compañía reclamó la Gobierno español un respaldo claro para sus operaciones en el país algo que fue calificado de «modalidad de chantaje» desde el gabinete de Oscar Puente asegurando que la petición de Ryanair no solo sería desproporcionado y peligroso para la sostenibilidad del sólido sistema aeroportuario español (...) sino que además resultaría ilegal, dado el marco regulatorio existente en España, y se llegaría a considerar ayuda de Estado por parte de la Unión Europea.

Ahora Ryanair ha vuelto a mover ficha tras el anuncio de Aena de una subida de tarifas aeroportuarias del 6,6% en las tarifas de 2026. El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, advirtió en una entrevista con Europa Prees que la intención de la compañía pasaba por invertir donde pudiera «obtener un retorno».

De tal modo, la capacidad reitrada de los aeródromos regionales afectados por la medida podría ser movida a otros aeropuertos españoles con rutas rentables, entre los que se encuentran los dos de la Comunitat. O incluso a otros aeropuertos que considera más competitivos como Italia, Suecia, Croacia, Hungría y Marruecos.

El pasado verano, la compañía irlandesa transportó a más de 3,2 millones de personas con origen o destino en Valencia. En Alicante también mantiene una elevada actividad con una cuota del 38% del total de las operaciones.