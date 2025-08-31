Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Zona de Llegadas del aeropuerto de Manises, este domingo a las 13 horas.

Manises registra casi 300 vuelos el último día de agosto con la ampliación pendiente

Un vuelo aterriza o despega cada cuatro minutos de un aeropuerto repleto de italianos, anglosajones y españoles que rematan sus vacaciones de agosto

Burguera

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:24

Días álgidos en el aeropuerto de Manises, una instalación que suele ofrecer una actividad cada vez más importante y que para acabar agosto, y con ... motivo del retorno a casa de los que se van de Valencia y los que vuelven, ha registrado aún más operaciones que el año pasado. Durante el fin de semana, 579 vuelos; es decir, 55 más que el año pasado en similares fechas, un incremento del 10% para unas infraestructuras en las que se van buscando huecos donde ya cada vez quedan menos. A mediados de agosto, desde el Consell se aseguró que Manises trabaja por encima de su capacidad técnica, lo que propició el enésimo enfrentamiento entre PP y Compromís por la ampliación de los aeropuertos en la Comunitat, que ciertamente registran un notable trajín de cara a la vuelta a casa tras las vacaciones.

