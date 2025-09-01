Vuelta a casa en la estación Joaquín Sorolla: «Hemos apurado al máximo»

Doscientos veinticuatro trenes han pasado este fin de semana por la estación Joaquín Sorolla de Valencia, una de las que más tráfico acumula en el ... marco del operativo especial de Renfe para facilitar la vuelta a casa tras las vacaciones de agosto. Y el aumento de la actividad, sin llegar a resultar excesiva o causar retrasos (por ejemplo, a la hora de coger un taxi), se ha notado este domingo: el arrastre de maletas de ruedas era constante y el paso apresurado de la gente -que prefería no perder tiempo en la estación y llegar antes a casa- ha sido la tónica dominante.

Los convoyes de Madrid, con frecuencias mayores que el resto de destinos, han marcado la jornada. Cuando llegaban se llenaba especialmente la zona de espera del taxi, se multiplicaban los abrazos y reencuentros en el hall y algunos minutos antes las aceras y carriles exteriores eran copados por coches mal estacionados. También aumentaba la actividad hostelera -se pedía sobre todo agua y refrescos- y por la megafonía se advertía a los viajeros de que estuvieran pendientes de sus equipajes. Que los amigos de lo ajeno rondaban por la zona se infería también por la presencia casi constante de patrullas de la Policía Nacional. Tanto por la mañana como por la tarde.

Delia y Dámaso, vecinos de Valencia, compraban agua antes de dirigirse a la cola de los taxis. Lucía, su hija, iban con ellos. Habían llegado a las 18.45 horas en un Iryo procedente de Chamartín, aunque el destino de vacaciones ha sido la zona de Normandía, en Francia, antes de pasar por París, para la vuelta, y por Madrid, donde han estado un par de días acogidos por unos amigos. «Las vacaciones siempre son fabulosas», explicaba ella sonriendo, antes de añadir que suelen viajar todos los años, una o dos semanas, aunque en esta ocasión han cuadrado los tiempos al límite. «Mañana empiezo a trabajar, y mi mujer el martes, así que hemos apurado al máximo la vuelta a casa. Mejor así, no te da tiempo de apenarte. Tenemos el margen justo de instalarnos, poner la primera lavadora, cenar e irnos a la cama porque estamos reventados», decía él. La niña lo corroboraba con una sonrisa cansada.

Por su parte, en la zona de espera exterior Javi se preparaba para hacer el camino a la inversa: es de aquellos que guardan algunos días de vacaciones para septiembre, aprovechando que los precios de los destinos son más asumibles. El suyo será exótico: Vietnam, con dos amigos más que se le unen en Madrid, a donde debía llegar cerca de las diez de la noche. «Desconectar y disfrutar», respondía cuando se le preguntaba qué desea de estas vacaciones.

Un total de 4.350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo, así como de larga y media distancia, componen el operativo de retorno de la compañía a nivel nacional. El refuerzo llega a medio centenar de convoyes, siendo la Comunitat una de las regiones con mayor número de conexiones: a las 224 de Joaquín Sorolla se sumaban las 247 de la estación de Alacant Terminal y las 86 de Castellón.