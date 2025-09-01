Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hall de la estación Joaquín Sorolla, durante la mañana del domingo. Iván Arlandis

Vuelta a casa en la estación Joaquín Sorolla: «Hemos apurado al máximo»

La Comunitat Valenciana se sitúa entre las regiones con mayor número de conexiones ferroviarias durante la operación retorno

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:52

Doscientos veinticuatro trenes han pasado este fin de semana por la estación Joaquín Sorolla de Valencia, una de las que más tráfico acumula en el ... marco del operativo especial de Renfe para facilitar la vuelta a casa tras las vacaciones de agosto. Y el aumento de la actividad, sin llegar a resultar excesiva o causar retrasos (por ejemplo, a la hora de coger un taxi), se ha notado este domingo: el arrastre de maletas de ruedas era constante y el paso apresurado de la gente -que prefería no perder tiempo en la estación y llegar antes a casa- ha sido la tónica dominante.

