Vincent Valerio-Bodon refuerza a Valencia Basket para la Supercopa

El Valencia Basket sigue moviendo ficha en su plantilla. Y de nuevo lo hace este viernes, en vistas a corto plazo, con un fichaje express. ... La intención no es otra que competir y llegar con máximas garantías a la Supercopa que se disputa este fin de semana. Vicent Valerio-Bodon formará parte de la expedición.

El club taronja ha confirmado este mediodía que el ala-pívot internacional con Hungría se suma a la plantilla para afrontar la competición. A sus 24 años, el jugador de 2,06 metros de estatura dará más alternativas a Pedro Martínez para el juego, sobre todo el interior.

Después de haber estado ayudando a los entrenamientos de pretemporada desde hace varias semanas y participar en el partido amistoso ante el UCAM Murcia, Pedro Martínez y el equipo valenciano dan el visto bueno para que les sirva de apoyo en estos momentos. Tras formarse en su país natal, disputó las dos últimas temporadas en la G-League con los South Bay Lakers y los Rip City Remix, aunque cerró el curso pasado en el Estra Pistoia italiano.

Valerio-Bodon suplirá así la ausencia de Yankuba Simba. El internacional español no podrá estar a disposición en el partido frente a Unicaja y en la supuesta final, en caso de conseguir la victoria en el encuentro de este sábado. Una lesión muscular en la pierna izquierda sufrida en el último compromiso de la pretemporada es el causante, aunque sí se espera que pueda recuperarse pronto. Fue un revés junto a las bajas ya conocidas de Badio, Montero y López-Arostegui. De ahí que Valencia Basket haya formalizado la inscripción del jugador húngaro.