Chris Jones entrando a canasta en uno de los partidos contra el Real Madrid. EFE

Las semifinales de la Supercopa Endesa 2025 se podrán ver gratis y en abierto por televisión

Los aficionados podrán disfrutar del primer partido del curso baloncestístico 25/26 a coste cero

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:26

La temporada de baloncesto en España arranca con uno de los torneos que siempre hace vibrar a los aficionados, la Supercopa Endesa 2025. Como ocurre cada año, este campeonato reune a los mejores equipos de la ACB y sirve de aperitivo antes del inicio oficial de la liga.

Valencia Basket, Unicaja, La Laguna Tenerife y Real Madrid acaparan los focos de un torneo que acostumbra a dejar partidos vibrantes y momentos memorables.

Los derechos de emisión de las competiciones españolas de baloncesto ha sufrido grandes cambios. Movistar Plus+ era la plataforma que tenía los derechos en exclusiva pero, desde esta temporada, DAZN emitirá en directo y a la carta todos los partidos de la temporada en la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey.

Además, las semifinales de la supercopa Endesa estarán disponibles gratis en DAZN, lo que permitirá a los aficionados seguir la Supercopa en la aplicación de la plataforma, con solo registrarse con un correo electrónico.

Este torneo no es solo un título en juego, sino también una cita cargada de simbolismo. Marca el regreso del baloncesto nacional, mide el estado de forma de los grandes clubes tras la pretemporada y ofrece la oportunidad de ver a cada una de sus nuevas incorporaciones en acción.

Estos son los enfrentamientos de la Supercopa Endesa 2025

- Unicaja - Valencia Basket. (Sábado 27. 18:00h).

- Real Madrid - La Laguna Tenerife. (Domingo 28. 18:00h)

- Final. (Domingo 28. 19:00h).

Cómo ver las semifinales gratis en DAZN

Para ver las semifinales de la Supercopa Endesa 2025 no es necesario pagar ningún plan de suscripción en DAZN, basta con darse de alta en la plataforma a través de un correo electrónico.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tableta o Smart TV

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

