Elogios de Chus Mateo y Ricky Rubio al nuevo talento del Valencia Basket

Suele decirse que el halago debilita, pero también es cierto que todo depende de la personalidad de cada uno. Con Sergio De Larrea todo parece indicar que ese no será un problema, por la forma en la que está gestionando (y eso incluye a las redes sociales) su irrupción en el baloncesto español. Tras un Eurobasket donde comenzó a derribar la puerta, aún le queda para tirarla abajo, este martes se llevó dos elogios con pocas horas de diferencia hacia su trabajo. Curiosamente, los dos en Madrid y por dos personas que tienen mucho peso en el baloncesto español. Uno porque es el que decidirá sus próximas convocatorias con España y el otro porque seguro que ha sido uno de sus referentes.

Durante la presentación de Chus Mateo como nuevo seleccionador de España, tras la marcha de Sergio Scariolo, el que fuera entrenador del Real Madrid hasta este verano se refirió al talento que viene pidiendo paso: «El gen ganador lleva desde hace mucho tiempo en el carácter de los jugadores españoles. Hay dos jóvenes que han jugado un Eurobasket extraordinario y están llamando a la puerta del nuevo seleccionador. Hablo de Larry (el nombre coloquial por el que se conoce a De Larrea) y de Mario Saint-Supéry. Soy optimista con ellos. Tenemos potencial suficiente para volver a vivir momentos felices con la selección.

Unas horas más tarde, en la sede de Endesa donde se realizó la presentación de la ACB 2025-2026, fue el turno de Ricky Rubio. El genio de El Masnou fue el representante del Joventut en la puesta de largo de la Liga Endesa y en el corrillo que realizó con los periodistas se mostró claro cuando fue preguntado por De Larrea: «Ví una entrevista de Pedro Martínez que hablaba de Sergio de Larrea y hablaba mucho de que le ponemos unas expectativas muy altas y tenemos que valorar el jugador que es hoy y no el que puede llegar a ser. Pero sí que es verdad que ilusiona, tiene un talento que puede llegar a ser un referente como base español en la selección, pero que tenemos que disfrutarlo cómo está ahora y esa evolución. Muchas veces queremos llegar a que ya esté formado y tuvo un papel muy importante en la selección donde ganó mucha experiencia e incluso en algún partido respondió a unos niveles digno de ser el base titular de la selección. Le deseo una gran temporada. Coincidí con él en una de las ventanas y es muy trabajador. Le va a ir bien».

La entrevista a la que se refería Ricky Rubio fue la que concedió durante la pretemporada Pedro Martínez a Racó Taronja: «Está demostrado, y hay mil ejemplos de que a nivel individual y colectivo, que cuanto más altas son las expectativas más difícil es tener un buen rendimiento. Por ejemplo, a mí me pone muy nervioso cuando en los medios de comunicación y ha pasado este verano con Larry todo el mundo decía 'qué maravilla Larry', 'qué bueno es Larry'. Yo, que lo veo cada día, pienso que va a ser bueno, pero hoy en día no lo es todavía. Lo que pasa es que la ilusión que nos haría que sea bueno, lo que nos da cuando juega bien. Es un chico al que las expectativas no le ayudan. No le ayudan porque se va a convertir en una presión para él y es lo que hemos visto con la selección española. Hay que adaptarse y las cosas forman parte del proceso. Larry está en un proceso muy bueno porque el chaval tiene una mentalidad buenísima y un físico bueno. Mucho talento y tal, pero no es bueno hoy con 19 años. ¿Lo será? Claro y tiene el futuro por delante, pero esperar que sea ya un jugador decisivo no. Tiene que culminar el proceso y no es ya está y este jugador ya es bueno. Necesitan ir creciendo y si lo hacen desde la exigencia y las altas expectativas se convierte en presión. ¿Ilusión y ganas por hacerlo bien? Todas, pero no debemos inflar el globo».