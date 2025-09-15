Todos los partidos de la NBA que verán millones de españoles: Prime añade 20 más los domingos por la tarde sin coste adicional La plataforma revela los partidos que se van a emitir esta temporada de la liga de baloncesto norteamericana

A partir del mes de octubre, la NBA se podrá ver en millones de hogares españoles sin coste adicional. Y se verán muchos más partidos de los inicialmente anunciados. Prime, la plataforma televisiva de Amazon, ha revelado que va a emitir 20 partidos que se suman a los partidos previstos de la temporada regular, además de cobertura exclusiva de los partidos NBA en Londres y Berlín, el torneo Play-In, los Playoffs y las Finales. Estos 20 partidos adicionales se emitirán los domingos por la tarde y no tendrán coste extra, por lo que los clientes de Prime los verán gratis.

Estos partidos adicionales aseguran más de 29 encuentros en prime time para los espectadores españoles durante casi todas las semanas de la temporada regular con enfrentamientos destacados en los que los protagonistas serán las estrellas europeas.

El primer partido, el 25 de octubre

El primer partido de esta emisión ampliada será el domingo 26 de octubre de 2025, cuando los San Antonio Spurs de Wembanyama se miden a los Brooklyn Nets a las 19:00 horas. Sin embargo, la noche inaugural tendrá lugar el 25 de octubre, con un doble enfrentamiento: Boston Celtics vs New York Knicks a las 1.30 horas y Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers a las 4.00 de la madrugada.

Puedes ver el calendario completo de partidos que se verán en Prime Video:

Calendario de partidos por día (2025-26)

Octubre

25 de Octubre - Noche Inaugural

1. Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers - 01H30

2. Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers - 04H00

26 de Octubre - NBA Sunday

1. Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers - 19H00

Noviembre

1 de Noviembre - Noche de Copa

1. Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers - 00H00

2. Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks - 02H30

2 de Noviembre - NBA Sunday

1. New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder - 21H30

8 de Noviembre - Noche de Copa

1. Houston Rockets vs. San Antonio Spurs - 01H30

2. Golden State Warriors vs. Denver Nuggets - 04H00

9 de Noviembre - NBA Sunday

1. Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks - 21H30

15 de Noviembre - Noche de Copa

1. Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers - 01H00

2. Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs - 03H30

16 de Noviembre - NBA Sunday

1. Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs - 22H00

22 de Noviembre - Noche de Copa

1. Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers - 01H00

2. Denver Nuggets vs. Portland Trail Blazers - 03H30

23 de Noviembre - NBA Sunday

1. Miami Heat vs. Philadelphia 76ers - 19H00

29 de Noviembre - Noche de Copa - Black Friday

1. Chicago Bulls vs. New York Knicks - 01H30

2. Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers - 04H00

30 de Noviembre - NBA Sunday

1. Houston Rockets vs. Utah Jazz - 21H00

Diciembre

6 de Diciembre

1. Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics - 01H30

2. Golden State Warriors vs. Oklahoma City Thunder - 03H30

7 de Diciembre - NBA Sunday

1. Boston Celtics vs. Toronto Raptors - 21H30

20 de Diciembre

1. Philadelphia 76ers vs. New York Knicks - 01H00

2. San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves - 03H30

21 de Diciembre - NBA Sunday

1. Detroit Pistons vs. Atlanta Hawks - 21H30

27 de Diciembre

1. Detroit Pistons vs. Indiana Pacers - 01H30

2. Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers - 04H00

28 de Diciembre - NBA Sunday

1. Sacramento Kings vs. Phoenix Suns - 21H30

Enero

3 de Enero

1. Charlotte Hornets vs. New York Knicks - 01H30

2. San Antonio Spurs vs. Toronto Raptors - 04H00

4 de Enero - NBA Sunday

1. Phoenix Suns vs. Orlando Magic - 21H00

10 de Enero

1. Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers - 19H00

15 de Enero

1. Orlando Magic vs. San Antonio Spurs - 20H00 (BERLÍN)

16 de Enero

1. Utah Jazz vs. Houston Rockets - 01H30 (15 DE ENE.)

2. Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers - 04H00 (15 DE ENE.)

18 de Enero

1. Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics - 19H00 (LONDRES)

23 de Enero

1. Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers - 01H30

2. Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks - 04H00

24 de Enero

1. Houston Rockets vs. Detroit Pistons - 01H00

2. Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder - 03H30

25 de Enero - NBA Sunday

1. Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies - 21H30

30 de Enero

1. Washington Wizards vs. Orlando Magic - 01H00

2. Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves - 03H30

31 de Enero

1. San Antonio Spurs vs. Los Angeles Clippers - 21H00

Febrero

1 de Febrero - NBA Sunday

1. Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks - 21H30

6 de Febrero

1. Chicago Bulls vs. Philadelphia 76ers - 01H30

2. Detroit Pistons vs. Los Angeles Lakers - 04H00

7 de Febrero

1. New York Knicks vs. Portland Trail Blazers - 01H30

2. San Antonio Spurs vs. Philadelphia 76ers - 04H00

8 de Febrero

1. Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs - 00H00

8 de Febrero - NBA Sunday

1. New York Knicks vs. Boston Celtics - 18H30

13 de Febrero

1. Oklahoma City Thunder vs. Memphis Grizzlies - 01H30

2. Los Angeles Lakers vs. Washington Wizards - 04H00

20 de Febrero

1. Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers - 01H30

2. Boston Celtics vs. Golden State Warriors - 04H00

22 de Febrero - NBA Sunday

1. Denver Nuggets vs. Golden State Warriors - 21H30

27 de Febrero

1. Houston Rockets vs. Golden State Warriors - 01H30

2. Houston Rockets vs. Chicago Bulls - 04H00

29 de Febrero - NBA Sunday

1. Houston Rockets vs. Miami Heat - 21H00

Marzo

1 de Marzo - NBA Sunday

1. New York Knicks vs. Washington Wizards - 19H00

2. San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors - 21H30

6 de Marzo

1. Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets - 01H30

2. Chicago Bulls vs. Los Angeles Lakers - 04H00

7 de Marzo

1. Los Angeles Clippers vs. Denver Nuggets - 21H00

8 de Marzo - NBA Sunday

1. New York Knicks vs. Los Angeles Lakers - 20H30

13 de Marzo

1. Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons - 00H00

2. Golden State Warriors vs. Oklahoma City Thunder - 02H30

14 de Marzo

1. Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves - 00H30

2. Philadelphia 76ers vs. Golden State Warriors - 03H00

3. Milwaukee Bucks vs. Houston Rockets - 20H00

15 de Marzo - NBA Sunday

1. Detroit Pistons vs. Oklahoma City Thunder - 18H00

20 de Marzo

1. San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks - 20H00

29 de Marzo - NBA Sunday

1. Washington Wizards vs. Milwaukee Bucks - 21H30

Abril

3 de Abril

1. Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder - 01H30

2. Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors - 04H00

4 de Abril

1. New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets - 21H00

5 de Abril - NBA Sunday

1. Memphis Grizzlies vs. Milwaukee Bucks - 21H30

10 de Abril

1. Boston Celtics vs. New York Knicks - 01H30

2. Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors - 04H00

11 de Abril

1. Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks - 01H30

2. Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets - 04H00

Del 14 al 17 de abril

Partidos del Play-in

A partir del 18 de abril

Play-offs

Recuento de partidos por equipo

Los Angeles Lakers (Lebron, Doncic...) y Golden State Warriors (Stephen Curry) se perfilan como los equipos con la mayor exposición en este calendario, con 15 y 14 partidos respectivamente. Un segundo grupo de equipos con una presencia significativa incluye a los Houston Rockets (Alperen Şengün y Kevin Durant) y San Antonio Spurs (Wembayama), ambos con 11 partidos, seguidos por los Milwaukee Bucks (Antetokoumpo), Oklahoma City Thunder (Anthony Edwards) y Philadelphia 76ers (Joel Embiid), con 10 partidos cada uno. Los Nuggets de Jokic se podrán ver en 7 ocasiones, los mismos que los Pistons de Cade Cunningham o los Knicks de Brunson.

- Los Angeles Lakers : 15 partidos

- Golden State Warriors : 14 partidos

- Houston Rockets : 11 partidos

- San Antonio Spurs : 11 partidos

- Milwaukee Bucks : 10 partidos

- Oklahoma City Thunder : 10 partidos

- Philadelphia 76ers : 10 partidos

- Denver Nuggets : 7 partidos

- Detroit Pistons : 7 partidos

- New York Knicks : 7 partidos

- Boston Celtics : 6 partidos

- Cleveland Cavaliers : 5 partidos

- Minnesota Timberwolves : 5 partidos

- Washington Wizards : 5 partidos

- Chicago Bulls : 4 partidos

- Memphis Grizzlies : 3 partidos

- Indiana Pacers : 3 partidos

- Orlando Magic : 3 partidos

- Phoenix Suns : 3 partidos

- Portland Trail Blazers : 3 partidos

- Atlanta Hawks : 2 partidos

- Los Angeles Clippers : 2 partidos

- Miami Heat : 2 partidos

- New Orleans Pelicans : 2 partidos

- Sacramento Kings : 2 partidos

- Toronto Raptors : 2 partidos

- Utah Jazz : 2 partidos

- Brooklyn Nets : 1 partido

- Charlotte Hornets : 1 partido

La agenda incluye partidos internacionales en Berlín (Orlando Magic vs. San Antonio Spurs el 15 de enero) y Londres (Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics el 18 de enero) y duelos emocionantes a lo largo de la fase regular, como el del 2 de noviembre, en el que los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, reciben a los New Orleans Pelicans, o el del 1 de febrero, en el que los Milwaukee Bucks viajarán a Boston para medirse a los Celtics.

Qué se podrá ver sin coste adicional

Así, Prime Video en España emitirá:

- 86 partidos de la temporada regular.

- La final de la Emirates Cup.

- El Torneo Play-in 2026.

- Un tercio de los partidos de primera y segunda ronda de los Playoffs.

- Una serie de las Finales de Conferencia.

- Cobertura exclusiva de las Finales de la NBA.

Además, el NBA League Pass estará disponible como suscripción adicional a través de Prime Video, lo que permitirá a los aficionados acceder a todos los partidos de la NBA de la temporada, en directo y bajo demanda. Esto complementa la cobertura exclusiva de los partidos de Prime Video, lo que garantiza que los aficionados puedan ver cualquier partido de la temporada 2025-2026.

