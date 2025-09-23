Nogués: «Mi objetivo al venir al Valencia Basket no es lucirme para dar el salto a la NBA»

Isaac Nogués ha sido presentado este martes como jugador del Valencia Basket en las instalaciones de Isaval en Aldaia. La tienda no fue arrasada por ... la dana pero sí la central de Riba-roja, como ha recordado su director general, Santiago Vallejo, que ha ejercido de anfitrión: «Todavía nos queda barro en las instalaciones pero poco a poco vamos viendo el sol. Estamos muy ilusionados con seguir en el Valencia Basket, son ya doce años de patrocinio, y en el estreno del Roig Arena. Ha sido un año complicado para Isaval y encontramos apoyo y comprensión por parte del club. Hemos remontado el vuelo y estamos, como el Valencia Basket, preparados para ganar todos los títulos».

Enric Carbonell, director general del Valencia Basket, ha querido comenzar destacando la resiliencia de la empresa de pinturas como uno de los ejemplos de la reconstrucción tras la tragedia de hace once meses: «El año pasado, poco tiempo después de la dana, estuvimos en la sede de Roba-roja y sabíamos que ibais a resurgir. Es un orgullo ir de la mano de empresas que teníais claro que todo debía seguir adelante. No es casualidad que vayamos de la mano, no sólo por los años sino porque somos dos empresas que hemos conectado muy bien. Es un orgullo que la gente se identifique con vosotros y que el año del estreno del Roig Arena, que va a ser una palanca de crecimiento para el club, estéis con nosotros».

Con respecto al internacional español, Carbonell ha elogiado la actitud con la que ha llegado al equipo: «La suerte que tengo es que como hemos jugado ya la pretemporada todo el mundo ha visto lo que Isaac nos puede ofrecer en la pista. Vimos que estaba la opción abierta y como club siempre estamos dispuestos a mejorar al equipo. Ha venido con esa misma mentalidad. Para que la química con sus compañeros se produzca es necesario que venga con la mentalidad de sumar y de encajar. Hemos visto que es un jugador que viene a sumar y a seguir creciendo, nos puede ayudar en defensa, en el rebote y en el global del equipo. Ojalá le ayudemos a crecer como jugador».

«Ha sido una año complicado y espero que todo vaya mejorando», ha destacado Isaac Nogués en sus primeras palabras, dedicadas a todas las personas que sufrieron la dana. Poco antes de dejar claro que sólo se centra en su presente en el Valencia Basket, dejando de lado el sueño de la NBA con el que marchó de Badalona: «Mi objetivo al venir al Valencia Basket no es lucirme para dar el salto a la NBA sino que jugar en la Euroliga ya es el máximo a nivel europeo. Es algo que lo he tenido el pasado año pero es algo que he dejado de lado porque si no lo he conseguido es otra cosa. La Euroliga es muy exigente y tengo la cabeza metida en el ahora

Sobre su etiqueta de jugador eminentemente defensivo, reconoció que la gente «dice lo que ve y lo que muestro muchas veces» pero se reivindicó como jugador completo: «Creo que puedo ayudar al equipo no solo en lo defensivo sino que trabajo para también ayudar en el ataque. No me molesta, es la opción de la gente y hay que respetarla. Solo trabajo para que la gente que sólo opine eso cambie su punto de vista y que si no cambia pueda ayudar al equipo».

«El estilo de Pedro Martínez me gusta, es rápido y se ve muy poco en Europa», sentenció con respecto al juego del Valencia Basket. Reconociendo, además, que la figura del entrenador fue una de las claves para su llegada: «estoy a gusto, en Estados Unidos ya jugaba a este ritmo pero no tanto como ahora. Pedro nos ayuda. nos da explicaciones, y es un estilo de juego muy incómodo para el rival tanto a nivel de entrenadores para preparar los partidos sino en la pista. Hablé con Pedro antes de venir y me transmitió confianza, quería trabajar conmigo y creía que podía tener un papel importante en el equipo. Pedro es un plus pero lo primero que me llamó la atención fue el Valencia Basket. Si un entrenador te quiere sumar a la hora de tomar la decisión, me hizo ilusión que fuera el entrenador del equipo».