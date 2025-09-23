Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?«
Santiago Vallejo, Isaac Nogués y Enric Carbonell, tras la presentación. L. Bermejo

Nogués: «Mi objetivo al venir al Valencia Basket no es lucirme para dar el salto a la NBA»

El nuevo jugador taronja destaca en su presentación que competir en la Euroliga es «lo máximo» y que la figura de Pedro Martínez fue una de las claves para su fichaje: «Su estilo de juego me gusta, es rápido y se ve muy poco en Europa»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:15

Isaac Nogués ha sido presentado este martes como jugador del Valencia Basket en las instalaciones de Isaval en Aldaia. La tienda no fue arrasada por ... la dana pero sí la central de Riba-roja, como ha recordado su director general, Santiago Vallejo, que ha ejercido de anfitrión: «Todavía nos queda barro en las instalaciones pero poco a poco vamos viendo el sol. Estamos muy ilusionados con seguir en el Valencia Basket, son ya doce años de patrocinio, y en el estreno del Roig Arena. Ha sido un año complicado para Isaval y encontramos apoyo y comprensión por parte del club. Hemos remontado el vuelo y estamos, como el Valencia Basket, preparados para ganar todos los títulos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  6. 6

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado
  7. 7 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  8. 8 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  9. 9 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  10. 10

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nogués: «Mi objetivo al venir al Valencia Basket no es lucirme para dar el salto a la NBA»

Nogués: «Mi objetivo al venir al Valencia Basket no es lucirme para dar el salto a la NBA»