Yankuba Sima, durante un partido de pretemporada. VBC

Yankuba Sima se pierde la Supercopa por lesión y sube a cuatro las bajas del Valencia Basket

Pedro Martínez sólo podrá contar con once jugadores profesionales en Málaga puesto que le quedan 12 jugadores sanos pero debe hacer un descarte de extracomunitario entre Moore, Sestina y Taylor

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:42

Al Valencia Basket se le sigue complicando la Supercopa Endesa. A los tres lesionados que ya estaban descartados para el primer torneo oficial de la temporada (Badio, Montero y López-Arostegui) se une Yankuba Sima. El internacional español, que fue presentado este miércoles como nuevo jugador taronja, será baja tan y como ha confirmado este jueves el parte médico remitido por la entidad taronja «debido a una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió en el último partido de preparación en Pontevedra».

Esta lesión supone un problema serio para Pedro Martínez. La actual plantilla del Valencia Basket es de 16 jugadores, sumando a Iroegbu que tiene un contrato temporal, con lo que restan 12 jugadores sanos. En un partido de Euroliga podrían jugar todos pero en la normativa de la ACB hay un límite de dos extracomunitarios. Con el intento de sacarle a Kameron Taylor un pasaporte de Benín en el limbo, una opción que se ha ido enrareciendo y que como mínimo no podrá estar disponible hasta inicios de 2026 puesto que antes de abrir esa puerta debe jugar un partido oficial con esa selección, el actual MVP de la Supercopa sigue contando como americano en la ACB, como Omari Moore y Nate Sestina. El ala-pívot sigue inédito en lo que va de pretemporada. A Málaga viajará Jorge Carot para completarla plantilla.

