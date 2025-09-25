De Larrea: «Soy una persona fiel y por eso decidí poner por delante al Valencia Basket sobre las ofertas de Estados Unidos»

El Valencia Basket inicia mañana en Málaga la temporada 25-26 con la semifinal de la Supercopa frente al Unicaja, donde buscará el acceso a ... su tercera final del torneo. A buen seguro que, como en el Eurobasket, muchos focos apuntarán a Sergio De Larrea (Valladolid, 2005).

-¿Tienen ganas de Supercopa?

-Sí, tenemos muchas ganas de poner en la pista, en partido oficial, lo que llevamos trabajando este mes. Que sea ante el Unicaja en una semifinal de la Supercopa es un reto atractivo.

-¿Después de un verano casi sin descanso por el Eurobasket y ante una temporada de 80 partidos hay que prepararse cada vez más mental y físicamente?

-Tenemos que prepararnos física y mentalmente y es algo que se está tomando en cuenta aquí en el Valencia Basket. Estamos teniendo que trabajar en todas las áreas para llegar de la mejor manera a todos los partidos y de la mayor frescura posible.

-Awa Fam es una referente para las nuevas generaciones como lo es usted. Nos hizo la reflexión de que prefería que se dijera de ella que es mejor persona que jugadora. ¿Lo comparte?

-Suscribo al cien por cien las palabras de Awa porque creo que eso es algo que marca la diferencia. A los dos nos lo han inculcado siempre desde pequeños que sea lo que sea a dónde lleguemos con nuestra carrera profesional en el baloncesto, vamos a seguir siendo la misma persona. La vida de jugador es corta y luego la vida sigue y tenemos que tener los valores suficientes, buenos valores, como personas para poder seguir adelante. La educación que me han dado en Valladolid mis padres, en el colegio y mis amigos también me ha ayudado mucho a construir esta personalidad.

-¿Entiende la reflexión de Pedro Martínez en Racó Taronja, en referencia a su irrupción, que cuanto más altas son las expectativas más difícil es tener un buen rendimiento?

-La entiendo. Tener a un entrenador como Pedro Martínez que tenga esa mentalidad y que brinde ese apoyo a los jugadores nos hace sentir más cómodos de cara a tener menos presión y a, también, saber un poco comportarnos y tener los valores que él quiere que tengamos.

-Todo esto en un mundo cada vez más expuesto, no sólo por los medios sino por las redes sociales. Donde ahí el deportista también es responsable de cómo gestiona las suyas.

-Correcto. Las redes sociales pueden ser una buena arma pero también puede ser una de doble filo. Mi forma de pensar y de actuar es que hay que controlarlas con la mayor discreción, tener un uso responsable de ellas y ya está.

-¿Qué un referente como Ricky Rubio diga que cree que puede ser un jugador muy importante con España es un orgullo?

-Ricky Rubio ha sido un ídolo para mí y sí que es verdad que esas palabras te dan una motivación extra, pero no para venirte arriba sino para seguir trabajando y aprendiendo. Mi mentalidad no ha cambiado con el progreso que haya podido tener estos últimos años. Todo sigue siendo igual de nuevo y me sigue quedando mucho camino. Es cierto que, como en todo proceso, cada año todo es un poco menos nuevo pero al final lo sigue siendo porque no paras de enfrentarte a retos. En este curso desde una plantilla mucho más amplia a una Euroliga con más partidos y exigencia. Las palabras de Ricky me motivan a seguir aprendiendo y trabajando para acercarme a ser un jugador de ese nivel.

-Hay muchas vías abiertas para crecer con las nuevas reglas de la NCAA en Estados Unidos. ¿Por qué tomó la decisión de seguir su camino en Valencia?

-Lo principal siempre ha sido el proyecto. El proyecto del Valencia Basket. Cuando decidimos, en casa, salir de Valladolid a Valencia siempre fue por el proyecto, porque creíamos que era el mejor camino para crecer. Es posible que en ese momento no pensaba que podría llegar a este nivel a esta edad, pero mi mentalidad no ha cambiado. El Valencia Basket apostó por mí con un proyecto muy sólido y hasta ahora siempre se han ido cumpliendo las etapas que me fueron marcando. Soy una persona fiel y por eso decidí poner por delante al Valencia Basket sobre las ofertas de Estados Unidos. Cuando llegó alguna opción fue en mi primer año con ficha profesional y no lo valoré mucho. He ido en esta línea estos tres últimos años y aunque las cantidades económicas se hayan disparado en la NCAA no me ha importado.

-¿Qué le gustaría mejorar de su juego esta temporada?

-Empezando por la faceta defensiva, seguir trabajando físicamente porque lo que tenemos por delante es muy duro. En la Euroliga el nivel es muy alto y la gran cantidad de partidos exige estar en un nivel de concentración, esfuerzo y fuerza muy alto para evitar lesiones. Sé que tengo que mejorar aspectos en defensa y la facultad física. Hay que intentar sacar las mayores virtudes posibles para poder combatir contra los hándicaps.

-¿El estilo de juego actual del Valencia Basket se adapta a sus virtudes?

-Sí, es un juego muy libre, de conceptos y de saber jugar al basket. La plantilla tal y como está hecha este año creo que tenemos todos una gran capacidad para desarrollar el estilo de juego que quiere el entrenador y para disfrutar de ello. Lo más importante es disfrutar y jugar bien.

-¿Qué aprendizaje sacó de su primer Eurobasket?

–Más allá de la presión que sientes en un torneo así es la cantidad de gente a la que se llega siendo jugador de la selección española. Es la selección del país y ya no sólo, representas a una ciudad sino a decenas de millones de personas. Eso requiere una gran responsabilidad. Aunque muchos somos aún muy jóvenes ya vamos aprendiendo a saber llevar esas situaciones. Creo que no ha habido problema de presión. Ahora tengo que ir paso a paso, quemando etapas y escogiendo los mejores caminos posibles para ir creciendo.

-¿Le damos la importancia que tiene a que cinco de los doce jugadores de España en este último campeonato visten de taronja?

-Hay que estar muy agradecidos a la apuesta del club por los jugadores españoles. Realmente confían en el jugador nacional y eso es importante de cara a lo que viene. Valencia es un foco para los jugadores españoles, un lugar donde venir y donde querer trabajar. Eso es muy importante.

-¿Nota que ya va quemando etapas de profesional cuando de repente se convierte en espejo para un jugador infantil o cadete del club?

-A mí me pasó lo mismo hace pocos años. Cuando estaba en esa época quería ser un jugador del primer equipo y la verdad es que los admiraba. Ahora pues ojalá sea un referente para estos chicos como muchos jugadores lo fueron para mí.