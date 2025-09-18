Awa Fam: «Me gusta más que me digan que soy mejor persona que jugadora»

Sólo hacen falta quince minutos de charla con Awa Fam Thiam (Santa Pola, 2006) para darse cuenta que su madurez personal, además de su crecimiento ... como jugadora, está muy por encima de lo que marca su edad. Algo que dice mucho, y bien, de uno de los mayores talentos de su generación a nivel mundial y que tiene, afortunadamente, los pies bien pegados a la tierra

-¿Cuándo un equipo lleva tres Ligas seguidas la mejor motivación es intentar que a los rivales les cueste que eso cambie?

-Es así, cuando ganas tantos años seguidos una Liga cuando juegan contra tí es como a ver si le quitamos eso que han ganado. Eso es una motivación para los otros equipos, pero también es una motivación para nosotras. Para darnos cuenta de que si queremos seguir consiguiendo cosas vamos a tener que trabajar más porque hay muchos equipos que las quieren. Va a haber una bonita lucha. Es una motivación para los otros equipos y para nosotras.

-La actual plantilla del Valencia Basket tiene una mezcla de generaciones y ha vuelto de la cesión de Gernika para ser una jugadora importante.

-Sí, somos jugadoras de generaciones diferentes pero con mucha gente joven. Estoy yo de 2006, Buenavida de 2004, Lekovic de 2003 o Carrera de 2001 y luego jugadoras veteranas. Innovar de esta manera, o juntar un equipo así, es algo que puede ilusionar bastante porque se ha juntado a jugadoras con mucha experiencia con otras que estamos comenzando la carrera profesional.

-¿Raquel Carrera sigue siendo una referencia?

-Es una persona inspiradora porque parece que tenga 30 años, por cómo lleva todo y tantas cosas que ha conseguido y en realidad solo tiene 24. Es algo que te sorprende. Ahora somos otra vez compañeras.

-Esa definición también se le puede hacer a usted. Con 19 años se expresa como una jugadora ya asentada y que da mucha importancia al comportamiento.

-Me gusta más que me digan que soy mejor persona que jugadora. Es algo que me enorgullece porque siempre lo he querido demostrar. Es una naturaleza que siempre he tenido desde pequeña, que siempre me han ayudado mis padres a inculcar desde bien pequeña. Es bonito que digan que estoy creciendo también como persona más allá que como jugadora. Que vean mi motivación siendo lo que he querido desde pequeña. Me enorgullece que sepan y que vean realmente el trabajo que hay detrás y realmente lo que quiero ser, tanto dentro de la pista como fuera.

-¿Es el mejor homenaje que se le puede hacer a la familia?

-Siempre digo, porque es verdad, que todo lo que tengo es gracias a la educación que me han dado mis padres en casa.

-¿Qué esperamos de Awa Fam este año?

-Lo que quiero es entrenar cada día, mejorar cada día y ser mejor jugadora. Siempre es importante ponerse una meta y mi meta es seguir creciendo como jugadora profesional. Soy consciente de la edad que tengo, que soy muy joven y que me queda mucho aprendizaje y mucho por mejorar. Intento cada día ser mejor persona y jugadora de baloncesto. Esta temporada quiero aprender mucho en el Valencia Basket, coger mucha experiencia y además voy a tener la suerte de jugar en la Euroliga.

-Es muy amiga de Iyana Martín ¿Sienten orgullo de que se diga que van a liderar a España durante más de una década?

-Nos tomamos todo de la misma manera, somos personas muy tranquilas que intentamos estar enfocadas. Que se diga eso es algo que me enorgullece obviamente, porque quiere decir que algo estamos haciendo bien. Intentamos estar centradas, sabemos la edad que tenemos, que nos queda mucho recorrido, que no hemos hecho gran cosa y que aún podemos hacer más. Es algo que me enorgullece escuchar sobre ella y a ella sé que también le enorgullece escuchar sobre mí.

-¿Le gustaría tenerla algún año como compañera de equipo?

-Sí, ella siempre me lo dice. Yo le digo ven a Valencia y ella me dice vente a Salamanca. Se lo he dicho, ojalá algún día el Valencia Basket te haga una buena oferta y te vengas (sonríe con fuerza). Estaría encantada.

-¿La WNBA sigue siendo un objetivo deportivo?

-Sí, por supuesto. Con el tiempo me gustaría combinar la WNBA con las temporadas del Valencia Basket. Cada vez se está haciendo más difícil, eso sí que es verdad, pero siempre hay un camino para intentar escoger lo más fácil y lo que mejor combine.

-¿Cuáles fueron los motivos de renunciar al camino de la NCAA?

-Obviamente fue una decisión difícil porque tenía muchas cosas sobre la mesa y no sabía qué podía pasar. Fue difícil tomar la decisión porque no sabes lo que puede pasar en el futuro. Decidí quedarme primero porque me encanta España, segundo porque en Valencia estoy cerca de mi familia, de mis amigos, y tercero porque vi que el camino de seguir creciendo de la mano del Valencia Basket era el que me iba a llevar a lo que yo quería. Quería probar la experiencia de salir cedida un año para jugar más minutos y coger experiencia y luego volver. Estoy contenta y ahora tengo muchas ganas de luchar con el equipo por todos los títulos.

-Hace un año nos contó en una entrevista que estaba harta de ganar platas. Llegó otra en la final del Eurobasket contra Bélgica. ¿Es una espina que se quiere quitar?

-Espero, la verdad. Es algo que me está costando y cuando pasó estaba un poco en shock diciendo a ver si es que no hay suerte en esta vida, si es que no tengo suerte o si es que soy gafe. Me miraba con Iyana y decía es que creo que esto ya es algo de nosotras porque al final da rabia que hayamos jugado tantas finales y que todas las finales acaben igual. Somos conscientes de que llegar a una final noes fácil y una plata tiene mucho valor. Ahora es otro objetivo más para seguir creciendo, luchar por llegar a otra final con España y ganarla.

-¿Tienen la impresión que ese momento llegará con el cambio generacional puesto que España no para de conseguir oro en los campeonatos de formación?

-Espero. Siempre he dicho que creo que el oro llegará. No sé cuándo pero seguro que llegará.