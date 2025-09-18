Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Awa Fam posa durante la gala de presentación de la Liga Femenina Endesa en Madrid. alberto nevado

Awa Fam: «Me gusta más que me digan que soy mejor persona que jugadora»

La de Santa Pola mira a sus orígenes «porque todo lo que tengo es gracias a la educación que me han dado mis padres en casa» y mira al futuro: «Con el tiempo me gustaría combinar la WNBA con las temporadas del Valencia Basket»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Enviado especial Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:36

Sólo hacen falta quince minutos de charla con Awa Fam Thiam (Santa Pola, 2006) para darse cuenta que su madurez personal, además de su crecimiento ... como jugadora, está muy por encima de lo que marca su edad. Algo que dice mucho, y bien, de uno de los mayores talentos de su generación a nivel mundial y que tiene, afortunadamente, los pies bien pegados a la tierra

