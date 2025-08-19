Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tanaya Atkinson, posando en la revisión médica. VBC

Tanaya Atkinson completa su fichaje con el Valencia Basket

La jugadora estadounidense supera con éxito el reconocimiento médico y firma hasta el 30 de noviembre

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 13:47

La exterior estadounidense Tanaya Atkinson (1,83 metros, New Haven (Connecticut), Estados Unidos, 28-1-1996) ya es oficialmente nueva jugadora del Valencia Basket, hasta el 30 de noviembre de este actual 2025, tras superar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud. La jugadora norteamericana completará así la plantilla femenina dirigida por Rubén Burgos, que este lunes comenzó con los entrenamientos de pretemporada.

La nueva alero taronja de 29 años, que podrá jugar en el Roig Arena, pasó este martes en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón la revisión médica a cargo del responsable médico del Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, con el apoyo del doctor Antonio Giner en la prueba de esfuerzo, así como las pruebas cardiológicas con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio. Por tanto, estará disponible para vestir la novedosa camiseta taronja del Valencia Basket de esta nueva temporada, que incluirá por primera vez franjas verticales.

La jugadora estadounidense llega desde Casademont Zaragoza, donde estuvo las últimas dos temporadas compitiendo en EuroLeague Women y promediando 10 puntos, 4,6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 13,7 de valoración por partido en LF Endesa esta pasada campaña. Además, se alzó con el título de Copa en la temporada 2023-24.

Tanaya Atkinson ya contaba con una amplia experiencia en la competición nacional, pues ha pasado anteriormente por Clarinos Tenerife y Kutxabank Araski, lo que hacen ocho años compitiendo en España. La exterior se formó en la NCAA en la Universidad de Temple, donde en su última campaña llegó a promediar 21 puntos y 9,5 rebotes en 37 minutos jugados por partido, lo que le permitió recibir varios honores a lo largo del año, incluyendo el de mejor quinteto de su conferencia.

