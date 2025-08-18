Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
Rubén Burgos atendiendo a los medios tras el primer entrenamiento de pretemporada. PABLO LARA

Rubén Burgos: «La Euroliga no es un objetivo, es un reto»

El entrenador del Valencia Basket Femenino se ha pronunciado sobre la nueva temporada tras el primer entrenamiento del curso

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:14

Primer día en la oficina completado. El Valencia Basket Femenino ha dado inicio a la pretemporada 2025/26. Durante esta mañana, las chicas de Rubén ... Burgos han completado la primera sesión de entrenamiento, combinando trabajo en pista y en gimnasio. Entre las caras nuevas se pudieron ver a Awa Fam, que regresa de cesión del Gernika, y a Marija Lekovic, la última incorporación al club taronja procedente de Perfumerías Avenida. Se inicia así una nueva temporada llena de ilusiones y con un gran reto por delante: mejorar la pasada campaña, en la que el equipo conquistó la Liga Endesa Femenina, la Supercopa de España y alcanzó las semifinales de Euroliga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  4. 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  5. 5 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  6. 6 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  7. 7 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  8. 8 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  9. 9

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  10. 10

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Rubén Burgos: «La Euroliga no es un objetivo, es un reto»

Rubén Burgos: «La Euroliga no es un objetivo, es un reto»