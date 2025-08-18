Rubén Burgos: «La Euroliga no es un objetivo, es un reto»

Primer día en la oficina completado. El Valencia Basket Femenino ha dado inicio a la pretemporada 2025/26. Durante esta mañana, las chicas de Rubén ... Burgos han completado la primera sesión de entrenamiento, combinando trabajo en pista y en gimnasio. Entre las caras nuevas se pudieron ver a Awa Fam, que regresa de cesión del Gernika, y a Marija Lekovic, la última incorporación al club taronja procedente de Perfumerías Avenida. Se inicia así una nueva temporada llena de ilusiones y con un gran reto por delante: mejorar la pasada campaña, en la que el equipo conquistó la Liga Endesa Femenina, la Supercopa de España y alcanzó las semifinales de Euroliga.

Primer paso en la nueva temporada

A las órdenes del barco, continúa Rubén Burgos, en su novena temporada como primer entrenador del equipo, ha repasado cómo ha sido la primera jornada de entrenamiento de la nueva temporada: «El primer entrenamiento es como suele ser habitual: incorporación de jugadoras, todavía algunas en proceso de llegar, revisiones médicas. Este es el grupo de trabajo de las dos primeras semanas, con muchas jugadoras del Challenge y las de la primera plantilla, adaptándonos también a las necesidades individuales para construir nuestra identidad y, sobre todo, dar continuidad a la base que tenemos y que continúa. Veo a la gente con mucha ilusión y, especialmente, con un buen tono físico después de las vacaciones de verano».

Al ser preguntado por las ausencias durante el entrenamiento de hoy, restó importancia a la situación: «Todavía faltan algunas jugadoras por llegar y están pasando los test físicos. Algunas han tenido más trabajo en el gimnasio, otras más trabajo en pista, diferentes ritmos, pero al final, las pretemporadas consisten en ajustar las cargas y el estado físico de cada jugadora. Pero bueno, todo bien, y poco a poco, con las semanas, funcionando el grupo al completo, seguro que trabajar juntas y con el apoyo del equipo de Challenge nos permite mantener una calidad del día a día que siempre es óptima y muy importante para el equipo».

El exjugador y ahora entrenador de Valencia Basket también valoró lo que significan los amistosos para él: «Los amistosos suelen servir para calibrar el trabajo o el ritmo que estás llevando en pretemporada, ya que no son partidos de entrenamiento. Para nosotros, el mejor entrenamiento es jugar contra las mejores rivales».

Los objetivos del curso

El de Ribarroja ha definido cuál es el objetivo para esta temporada: «El objetivo es mejorar y crecer, ser mejor que la temporada pasada en algunos detalles, porque si no mejoras empeoras. Como objetivo nos marcamos ser cada día un poco mejores, volver a ser competitivos en todas las competiciones. Venimos de tres títulos de liga, eso no es normal. Sabemos que lo que depende de nosotros es trabajar bien, representar los valores de nuestro club, de nuestra identidad, de la cultura del esfuerzo, y que nuestra afición esté muy identificada con lo que transmitamos en la pista. Después, los resultados, bueno, pueden llegar o no porque todas juegan».

Enfocado en la idea de juego ha declarado: «Creo que podemos ser un equipo todavía más sólido en defensa, dentro de que siempre buscamos puntos en caja, que es nuestra seña de identidad, pero ahí tenemos puntos de mejora. Y creo que eso es algo que depende mucho de nosotras: el nivel de energía, de intensidad y de concentración que pones en defensa no depende del rival. Luego, potenciar un poco las virtudes de nuestras jugadoras, tendremos un equipo más versátil, para poder jugar más en transición, con un ritmo más alto de juego. Es algo que en los últimos años venimos implementando y trataremos de invertir en eso y no perder nuestra seña de identidad, que es la colectividad y la responsabilidad compartida».

Sobre la Euroliga se ha referido el valenciano: «Es más exigente y más difícil llegar más lejos, la temporada pasada llegamos a semifinales, que es algo ya muy chulo, es un reto. Hay plantillas muy reforzadas, especialmente los equipos de Turquía, también el campeón, Praga. Será muy importante, pero no nos lo marcamos como objetivo».

«Un objetivo importante es ayudar a las jóvenes y nuestro equipo se rejuvenece mucho en esta temporada en todas las posiciones del campo. En lo individual, que alcancen su máximo nivel, también sea un equipo colectivo: no solo lo que las jugadoras pueden dar al equipo, sino lo que el equipo les puede dar a ellas. Enganchar esas expectativas es lo que nos hará llegar a nuestro máximo nivel», ha afirmado el técnico valencianista.

Las nuevas incorporaciones

«Para nosotros, como club y como equipo, bien, tranquilo. Como sabéis, el mercado se mueve pronto y prácticamente antes de terminar la temporada anterior las incorporaciones están cerradas», ha comentado el míster sobre las nuevas caras de este Valencia Basket, que ha sumado tres fichajes: Marija Lekovic, María Araújo y Paula Saravia. «Queremos ayudar a las nuevas incorporaciones a que sientan que esta es su nueva casa y su nueva familia», añadía.

A estas altas se suman las vueltas de cesión de Elena Buenavida y Awa Fam: «Es muy importante para nosotras el camino que han recorrido Elena y Awa en su cesión, a nivel individual y también logrando éxitos con su equipo. Es una vuelta a casa y creo que ellas dos son referentes para las jugadoras de L'Alqueria. Ese es el camino que queremos que jugadoras como Alicia Flores, cedida este año al Lugo, sigan en su proceso de crecimiento».

La importancia de la afición

Tras alcanzar el récord de abonados para esta temporada, que se disputará en el Roig Arena, Rubén Burgos ha lanzado un mensaje de gratitud a la afición: «Sobre todo, agradecimiento a nuestra gente, que cada año vemos más afluencia, más gente joven, más identificación con el proyecto y una mayor responsabilidad. Nosotros tenemos que estar a la altura de eso, y esperemos que en esta nueva casa todos seamos todavía más fuertes y un club más grande», concluyó el valenciano.