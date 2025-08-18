El Barça será el primer rival del Valencia Basket en el estreno del Roig Arena en la ACB El conjunto culé será el primer visitante al nuevo pabellón taronja en la jornada inaugural de la liga nacional de baloncesto

Las obras del Roig Arena están ya acabadas y sólo hace falta que lleguen los eventos, de baloncesto y culturales, para disfrutar de uno de los nuevos símbolos de la ciudad de Valencia. El nombre del recinto ya luce en la fachada. Algo que confirma, aunque esa era la intención desde el principio, que la instalación no ha vendido el 'naming' a ninguna compañía con lo que la marca que se va explotar a la hora de atraer a todo tipo de eventos es su propio nombre.

Y entre esos eventos, el Valencia Basket ya tiene planificado como será su estreno en el Roig Arena. El conjunto taronja dirigido por Pedro Martínez comenzará su andadura en la máxima competición europea, la Euroliga, el 3 de octubre, en un partido programado para las 20:30 horas en el nuevo pabellón, que se vestirá de gala para vivir una de las muchas noches europeas que disfrutará la afición taronja, recibiendo a la Virtus Bologna.

No obstante, este lunes se ha conocido el calendario de la ACB y el Valencia Basket ya sabe también qué equipo será el encargado de visitar por primera vez el nuevo feudo taronja en la competición nacional de baloncesto. Será nada más y nada menos que el Barça, en el partido correspondiente a la primera jornada del campeonato, todavía sin un horario confirmado, que se anunciará en los próximos días.

La primera salida del equipo taronja será a Lugo, donde visitará al Río Breogán el fin de semana del 11 y 12 de octubre para la segunda jornada, en un mes de octubre en el que visitará al Hiopos Lleida en la jornada 3 y en el que recibirá al Joventut Badalona en la cuarta jornada. El Valencia Basket abrirá el año natural 2026 en casa recibiendo al Baxi Manresa en la jornada 14 (3 o 4 de enero) mientras que Unicaja visitará por primera vez el Roig Arena en la jornada 15 (10-11 enero). El final de la primera vuelta le llevará consecutivamente a las pistas del Real Madrid y el Dreamland Gran Canaria, mientras que el equipo taronja abrirá la segunda vuelta en casa ante el Hiopos Lleida (jornada 18, 31 de enero o 1 de febrero).

En la jornada 20, la que marca el parón de la competición para la Copa del Rey que se disputará en el Roig Arena entre el 19 y el 22 de febrero y la ventana FIBA, los hombres de Pedro Martínez visitarán al MoraBanc Andorra. Los otros dos equipos de Euroliga pasarán por la nueva casa taronja en la jornada 28 (el Real Madrid lo hará el 25 o 26 de abril) y en la jornada 30 (el Baskonia pasará por el Roig Arena el 9 o 10 de mayo) y en el último partido de la fase regular, recibirá al Dreamland Gran Canaria el 28, 29 o 30 de mayo dentro de la jornada 34. El play-off de la Liga Endesa comenzará el martes 2 de junio, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.