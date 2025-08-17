Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Isaac Nogués lanza un pase durante el partido entre Francia y España en París. alberto nevado

El proyecto del Valencia Basket más español

La entidad taronja tiene a 13 seleccionables entre su equipo masculino y femenino. Tras el fichaje de Isaac Nogués, la mitad del equipo de España que jugó en París ante Francia disputará de local este curso en el estreno del Roig Arena

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 18:38

La apertura de la restricción que tenían las universidades americanas para pagar un sueldo a los jugadores está convulsionando al baloncesto europeo en general y ... al español en particular, con la mayoría de categorías inferiores coleccionando medallas cada verano. Algo que también se traslada a los primeros equipos, con los cupos de calidad que cada vez escasean más. En este aspecto, el Valencia Basket se va a convertir esta temporada en la excepción que confirme la regla. El club taronja, que es el único en España que disputará tanto la Euroliga masculina como la femenina, sumará a 13 deportistas que podrían ser seleccionables por la FEB entre sus dos equipos. Pedro Martínez tendrá a sus órdenes a Sergio De Larrea, Isaac Nogués, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla y Yankuba Sima mientras que Rubén Burgos contará en su plantilla con Cristina Ouviña, Queralt Casas (que anunció una pausa con la selección), Leticia Romero, Elena Buenavida, Raquel Carrera, María Araújo y Awa Fam. Un dato tremendo.

