Así es la nueva camiseta del Valencia Basket

El Valencia Basket inicia una nueva etapa de la mano de Hummel, y esta se estrena este lunes con el lanzamiento de la primera ... equipación de la temporada 2025-26. Como ya sucediera la pasada temporada, el club taronja irá dando a conocer una por una las equipaciones de la próxima campaña, siendo hoy el día elegido para comenzar a desvelar la que será la nueva piel de los jugadores y jugadoras.

La entidad inicia una nueva era en el Roig Arena, con muchos cambios que ayudarán a que la entidad crezca, pero siempre manteniendo la esencia. Algo que se refleja a la perfección en la primera equipación. El naranja tradicional, pero con unas nuevas líneas verticales que juegan con el degradado, acompañadas de distintos detalles blancos.

El principal cambio viene con el nombre del club en la equipación. En una apuesta por expandir la marca y dotar de una mayor visibilidad al Valencia Basket, será el nombre lo que luzca sobre el naranja, en lugar de Cultura del Esfuerzo como ha sido habitual las últimas temporadas, que pasa a tener presencia solo en la etiqueta. Una Cultura del Esfuerzo que seguirá muy presente en el día a día como principal lema que defina cada paso que den tanto de los equipos profesionales como de las categorías de formación, que seguirán luciéndola en sus equipaciones.

La nueva equipación para la temporada que comienza ya está oficialmente a la venta a través de la tienda online del Valencia Basket. Todos aquellos que la adquieran podrán optar por la opción de envío, o bien recogerla físicamente a partir del próximo lunes 25, cuando se inaugura la nueva tienda física del club en el Roig Arena. Todos los productos de la nueva temporada cuentan con un descuento del 10% para los abonados del club. Por lo tanto, ya puedes adquirir tu camiseta de juego a un precio de 70 euros, desde 63 si eres abonado del Valencia Basket.

El Valencia Basket contará con la presencia de múltiples patrocinadores en distintos espacios de sus equipaciones oficiales. Pamesa, Vitaldin, Puleva, Midea, y MGS Seguros, que se incorpora, tendrán presencia en la equipación masculina. Los mismos cinco patrocinadores repiten además en la equipación femenina, junto a Quirónsalud que también mantiene su apuesta. Todo ello, como no puede ser de otra forma, además de la presencia de la entidad responsable de la elaboración de las equipaciones, Hummel.

En la camiseta de calentamiento repite apuesta Caixa Popular. Y a todos estos sponsors con presencia en la piel de los equipos profesionales, se unen Puleva, Pamesa y CaixaBank con presencia en las equipaciones de las categorías de formación, sumándose Frigicoll en los equipos masculinos y Teika en los femeninos. A todas las marcas mencionadas, el Valencia Basket «les quiere agradecer una vez más su apuesta en una temporada muy ilusionante en la que espera corresponder su confianza con éxitos deportivos», según afirma el propio club.