Puerto: «La similitud que veo con el Valencia Basket campeón de 2017 es la química del vestuario»

El Valencia Basket sigue preparando en la Fonteta, ahora ya conociendo que su rival será el Real Madrid, la tercera final de la ACB de ... su historia. La expedición, ya al completo tras la recuperación de López-Arostegui de sus molestias en el gemelo derecho, viajará este jueves a Madrid donde se disputará el viernes, desde las 21:15 horas, el primer partido de la final. El capitán, Josep Puerto, ha sido el encargado de abrir las ruedas de prensas oficiales de la final, reiterando el deseo que expresó a LAS PROVINCIAS en Tenerife de que sería un sueño poder levantar el último título de la Fonteta.

El Real Madrid

Vamos a jugar contra un equipo muy bueno, son los favoritos pero eso no significa que no vayamos a luchar y competir. Se lo podemos poner muy difícil. Quiero hacer un llamamiento a los aficionados, no sólo por el hecho de que van a ser los últimos partidos en la Fonteta sino y no se juegan finales cada dos por tres. Decirles que vamos a ir a muerte y que disfruten. Jugar una final de la Liga Endesa es algo muy difícil, para toda la gente que sea del club el poder vivir los últimos partidos de la Fonteta jugando una final contra el Real Madrid es inmejorable.

Lo que significa la final para Josep Puerto

Es un orgullo enorme para mi que me he criado en la Fonteta el poder disputar los últimos partidos en la Fonteta. Va a ser muy especial.

Una final de ACB

Aunque pueda sonar utópico son partidos normales, los tiros son los mismos y las acciones son las mismas, no hay nada nuevo. Es basket y esa es la mejor manera de gestionarlo.

La final de 2017 y la similitud con aquel Valencia Basket

La similitud que veo es que en ese vestuario había buena química y el de este inmejorable.

Guerra de estilos

Cuando imponemos nuestro estilo es cuando nos sentimos más cómodos pero sabemos que va ser difícil hacerlo contra el Real Madrid. Tenemos que ser conscientes de que van a haber momentos donde no vamos a poder y hay que poner el foco en hacer el mejor baloncesto posible aunque no estemos haciendo nuestro estilo. En la Eurocup no llegamos en nuestro mejor momento físico pero en este final de temporada sí que hemos llegado a nuestro mejor nivel