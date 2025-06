Josep Puerto: «Deseo ganar la última Liga de la Fonteta»

«No fui consciente de todo lo que supone llegar a la final de la ACB hasta que llegué al hotel y me calmé un ... poco. La sensación que tuve fue de orgullo». La reflexión es de Josep Puerto Guaita, el capitán del Valencia Basket, en la sala de espera del Aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife y pocas horas después de que el equipo taronja sellara el pase a la tercera final de su historia en la Liga Endesa al ganar 87-94 a La Laguna y finiquitar por un rotundo 3-0 la semifinal. Ahora, la victoria del Unicaja contra el Real Madrid por 86-84 en el tercer partido de la otra serie permitirá a los valencianos tener un margen de descanso mayor que su rival puesto que, con el 2-1 para los blancos, este martes se disputará en el Martín Carpena el cuarto partido. En caso de que venzan los de Chus Mateo, la final comenzará en Madrid el viernes 20. Si empata el Unicaja, lo hará el domingo 22 y ese primer partido sería en la Fonteta en caso de que fuera el equipo malagueño el que se clasificara.

«Poder luchar por un título con el equipo de tu ciudad es algo muy especial», resumió el alero «porque la sensación que tengo es una mezcla entre orgullo y alegría inmensa. Va a ser difícil, evidentemente, pero está la opción de terminar campeones». La reflexión tiene más valor si la hace Puerto. A sus 26 años, no se consolidó en el primer equipo hasta 2020, en plena pandemia, y en los dos últimos títulos de la sección masculina del club, la Liga de 2017 y la Eurocup de 2019, su participación fue testimonial y algo más valiosa en el día a día, ayudando en los entrenamientos del primer equipo cuando requerían de sus servicios. Ahora, es el capitán del equipo y busca estrenar por todo lo alto su palmarés. La Fonteta tendrá el último baile soñado por todo el club desde que se conoció el calendario de la temporada en la que se iba a bajar el telón en Hermanos Maristas. Ese sueño compartido por toda la afición taronja también ha calado en el vestuario. Con toda la prudencia que hay que tener en estos casos, por supuesto, pero sin renunciar a luchar por algo para lo que se han llenado de argumentos sobre la pista, con un juego vistoso que está siendo imparable en lo que llevamos de playoff: «Cuando llegas a la final es porque te lo has ganado y tienes opciones reales de ganar el título. Le diría a la gente que disfrute, que ahora sí que ya son los últimos partidos de la Fonteta y que compartimos todos el mismo sueño. Deseo ganar la última Liga de la Fonteta y todos mis compañeros también. Es un deseo que creo que lo tienen todos los valencianos ahora mismo. Vamos a luchar por ello, que nadie tenga duda de eso».

En una temporada durísima, hay una fecha que la marcó a nivel emocional para el Valencia Basket. El 6 de noviembre, sólo una semana después de la trágica dana, la Eurocup no aplazó el partido de los taronja en Salónica con lo que la expedición realizó, de largo, el viaje más triste y doloroso de la historia del club. Con mucha presencia valenciana en el staff, como recordó Pedro Martínez en el Santiago Martín tras el pase a la final, las emociones marcaron aquel viaje en el que, todo son vasos comunicantes, el partido fue tan extraño como el 59-63 del marcador. A la casa de Aris viajó una Senyera en una de las maletas. La misma con la que posó Josep Puerto en Tenerife para ilustrar este reportaje. El capitán taronja, de Almussafes, no pudo contener la emoción al recordar todo lo pasado: «Cuando llegué al hotel tras el pase a la final me paré a pensar y me vino a la mente que sería bonito ganar la Liga tras una temporada muy dura para todos los valencianos con la dana. Sería fantástico poder levantar un título y por lo menos que a la gente que lo ha pasado mal durante estos meses que de alguna forma u otra se la podamos recompensar. Tenemos muchos aficionados en los pueblos afectados y vamos a luchar por darles esa alegría, ese momento de que se olviden de todo y disfruten de nuestro juego».

Ahora, a tres victorias de ser campeones de Liga, el alero tiene claro que el legado de esta temporada ha llegado por el estilo. «Podemos ganar títulos, no ganar títulos, ganar o perder partidos pero lo más importante de esta temporada es que siempre hemos competido y que hemos mostrado un sello, un estilo reconocible de juego. De cara a la próxima temporada, la del Roig Arena, sería una buena base para seguir creciendo desde el trabajo que hemos hecho este año», destacó antes de ponderar la labor del técnico: «Todos los jugadores hemos crecido durante todo el año. Pedro Martínez es un entrenador muy exigente, ya no solo en los partidos sino en el día a día, y al final todo ese trabajo ha dado sus frutos».