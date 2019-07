«El objetivo del club debe ser llegar al playoff de la Euroliga» Van Rossom Jugador del Valencia Basket M. MORERA Viernes, 5 julio 2019, 00:37

Valencia. Sam Van Rossom declaró durante la presentación de la campaña de abonos de la entidad taronja que la prioridad es «llegar lo más alto posible en todas las competiciones». El belga puso el acento en la competición continental «porque el objetivo del club debe ser llegar al playoff de la Euroliga», aunque confesó la dificultad que entraña ya que es difícil «estar preparado» sin tener aún la plantilla cerrada.

Van Rossom quiso desear suerte a Matt Thomas tras su fichaje por los Raptors, el campeón de la NBA, reconoció que entendía que el americano «no deje pasar una oportunidad como esta», aunque el equipo se resienta. El belga admitió entre risas que su excompañero no le había dicho nada, se acordó de Rafa Martínez y Diot, que no continuarán en la plantilla, y sobre el interés de fichar a alguna estrella como Sergio Rodríguez no quiso entrar al detalle pero aseguró que el club «intentará montar un equipazo».